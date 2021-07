Deux décennies après sa sortie initiale, In The Mood For Love, le chef-d’oeuvre de Wong Kar-Wai ressort dans une sélection de salles de cinéma le 21 juillet 2021

L’un des plus beaux films d’amour de l’histoire du cinéma s’apprête à res­sor­tir en salle, pour le plai­sir des ciné­philes qui vont pou­voir le décou­vrir ou le redé­cou­vrir sur grand écran, 20 ans après sa sortie.

In The Mood For Love a été res­tauré en 4K par L’Immagine Ritro­vata et Cri­te­rion, sous l’oeil avisé du cinéaste .

Synop­sis

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emmé­nagent dans leur nou­vel appar­te­ment le même jour que leurs voi­sins, M. et Mme Chan. Sans com­prendre com­ment cela a com­mencé, Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent que leurs époux res­pec­tifs ont une liai­son. Cette décou­verte les choque, mais les rap­proche. Ils se voient de plus en plus sou­vent, mais le voi­si­nage com­mence à s’en aper­ce­voir. Il semble n’y avoir aucune pos­si­bi­lité pour eux de vivre une rela­tion amou­reuse. Mais la rete­nue, les réserves émo­tion­nelles de Mme Chan hantent M. Chow, qui sent ses sen­ti­ments changer.

La Bande-Annonce :