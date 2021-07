Paul Verhoeven, Benedetta

Ridi­cule

Le réa­li­sa­teur Paul Verhoe­ven nous a habi­tués à souf­fler le chaud et le froid. Ce spé­cia­liste de mon­tagnes russes conti­nue ici mais accouche d’une sou­ris (grise) aussi sainte que les­bienne dans l’Italie du XVIème siècle.

Quoique en cos­tumes, le film pour­rait presque être d’actualité puisqu’il traite d’une pan­dé­mie. Mais il reste avant tout d’un kit­schis­sime pom­peux et achevé.

Lambert Wil­son y joue les maîtres de céré­mo­nie, ce qui est déjà un signe inquié­tant. Mais sur­tout, tout est ridi­cule chez cette nou­velle ver­sion de Linda Blair de l’Exorcisme incar­née en Vir­gi­nie Efira rete­nue pour son phy­sique et son aura. Mais on se demande ce qu’elle est deve­nue dans cette galère.

Quant à Char­lotte Ram­pling, elle n’est pas mieux ser­vie. Elle est gro­tesque en mère supérieure.

Ce film qui se veut théo­lo­gique et vrai mais reste sur­tout d’une bêtise accom­plie. L’hypersexué se ren­verse en une farce foi­reuse qui, sous figure de pré­ser­ver un mys­tère, ne fait que du grand spec­tacle des plus dou­teux et sans la moindre audace for­melle.

Il n’existe aucune iro­nie dans ce jeu qui se veut per­vers mais qui ne l’est pas.

Certains y voient une fable… Voire. N’émane aucune déri­sion dans cette his­toire de désir réduit à sa plus simple expres­sion dans une lai­deur crasse et des gad­gets faciles (croix en infil­tra­tion vagi­nale) d’un anti­clé­ri­ca­lisme de paco­tille.

Tout est sur­fait et per­met de com­prendre qu’un tel film soit revenu bre­douille du Fes­ti­val de Cannes.

Bene­detta

De : Paul Verhoe­ven

Avec : Char­lotte Ram­pling, Vir­gi­nie Efira, Hervé Pierre

Genre : Drame, His­to­rique

Durée : 2H06mn

Sor­tie : 9 juillet 2021

Synop­sis

Au 17ème siècle, alors que la peste se pro­page en Ita­lie, la très jeune Bene­detta Car­lini rejoint le couvent de Pes­cia en Tos­cane. Dès son plus jeune âge, Bene­detta est capable de faire des miracles et sa pré­sence au sein de sa nou­velle com­mu­nauté va chan­ger bien des choses dans la vie des soeurs.