Alain Guiraudie, Rabalaïre (Rentrée littéraire 2021)

Soupe cam­pa­gnarde et littéraire

Le titre fait évi­dem­ment pen­ser à Rabe­lais. Non sans rai­son même si tou­te­fois il y aurait là et a priori une confu­sion. En occi­tan, le “raba­laïre” est celui qui, allant où bon lui semble, s’invite faci­le­ment chez les autres.

C’est le cas du héros autant au chô­mage que péda­leur impé­ni­tent et qui cultive une pas­sion pour ses semblables.

Entre Clermont-Ferrand et l’Aveyron, le héros de ce “road novel” d’un genre hexa­go­nal va à la ren­contre de bien des aven­tures.

Il est amou­reux de Robert qui trône chez ses vieux parents, ren­contre un vieux ber­ger dis­til­la­teur d’eau de vie aux pou­voirs sur­puis­sants, un curé cha­ma­nique, qui lui enseigne des visites aux pays des morts, une jeune pros­ti­tuée, un Col­lec­tif d’action citoyenne, des ter­ro­ristes isla­mistes, une veuve géné­reuse à tous les sens de terme et pro­prié­taire de bar.

Les péré­gri­na­tions vont bon train et au besoin le cycliste — comme les pro­fes­sion­nels d’un tel sport — fait usage d’adjuvants qui l’entraînent dans des situa­tions impré­vues. Dès lors, ce roman devient autant pica­resque que mélo sen­ti­men­tal. C’est aussi une fic­tion de ter­roir avec sub­strat poli­tique et poli­cier. Le tout frise le fan­tas­tique et la drô­le­rie par­fois cruelle.

Si bien que le clin d’oeil à Rabe­lais n’est pas super­fé­ta­toire. Divers croyances et tra­di­tions (débri­dées char­nel­le­ment ou mys­tiques) se mêlent dans cette soupe cam­pa­gnarde et lit­té­raire jusqu’au débor­de­ment dans une langue débri­dée et jouis­sive qui sauve le héros du nau­frage auquel il était pro­mis. Un tel ange délin­quant souffle sur bien des braises.

jean-paul gavard-perret

Alain Gui­rau­die, Raba­laïre, P.O.L Edi­tions, Paris, août 2021, 1040 p. — 29,90 €.