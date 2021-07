Steve Berry, La conspiration de l’Ombre

Quand Cot­ton révèle des secrets historiques

Après Les Saintes Reliques (le cherche midi – 2020), Steve Berry remet son héros pré­féré sur les traces de secrets nazis dans un contexte poli­tique très actuel.

Danny Daniels, l’ex-président des États-Unis, est en Bavière à la demande de la Chan­ce­lière alle­mande pour ren­con­trer une Bié­lo­russe venue remettre des docu­ments de la part d’un cer­tain Gerhard Schüb. Pen­dant qu’il l’interroge, elle meurt empoi­son­née par une ciga­rette au cya­nure. Danny mobi­lise Cot­ton Malone et Cas­sio­pée Vitt. Il les envoie à Minsk pour enquê­ter sur ce Schüb qui veut res­ter dans l’ombre. À ques­tion­ner, ils se font repé­rer et volent un petit avion pour rega­gner l’Ouest. Un tir de mis­siles endom­mage leur cou­cou et ils doivent sau­ter avec un seul para­chute.

Récu­pé­rés par Daniels, ils prennent connais­sance des fameux docu­ments qui révèlent, en par­tie, ce qui s’est passé dans le bun­ker ber­li­nois lors des der­niers jours d’Hitler. Ce témoi­gnage, sorti des archives secrètes de l’URSS, laisse pla­ner nombre d’interrogations sur ce qui s’est réel­le­ment déroulé par rap­port à la ver­sion historique.

Sta­line a voulu faire croire aux Alliés que le Füh­rer était encore vivant. Et qu’en est-il de Mar­tin Bor­mann et Eva Braun, dont per­sonne n’a iden­ti­fié des restes ?

Daniels est en pos­ses­sion du témoi­gnage d’un agent secret amé­ri­cain qui authen­ti­fie des entre­tiens avec Bor­mann, au Chili, dans les années 1950. Ces infor­ma­tions sont cru­ciales pour la Chan­ce­lière en pleine réélec­tion face à un popu­liste dont les ori­gines res­tent empreintes de mystère…

Pour cette nou­velle aven­ture de Cot­ton Malone, le roman­cier s’appuie sur les évé­ne­ments qui se sont suc­cé­dés avant le sui­cide d’Hitler, les atti­tudes de ses der­niers sou­tiens. Des témoi­gnages, sujets à cau­tion, pro­posent tout et son contraire sur ces quelques jours. Autour d’Adolf, se trou­vait Eva reve­nue pour se marier lors d’une céré­mo­nie sur­réa­liste avec Bor­mann et Goeb­bels comme témoins.

Dès 1943, Mar­tin Bor­mann, le tré­so­rier du Reich, est per­suadé que la guerre est per­due. Il ima­gine et met en œuvre deux plans :

Opé­ra­tion envol de l’aigle a pour but de faire sor­tir clan­des­ti­ne­ment d’Allemagne de l’or, des pierres pré­cieuses et des actifs de toutes sortes. Des archives montrent, par exemple, que les réserves d’or de l’Argentine passent de 346 tonnes en 1940 à 1173 en 1945.

Opé­ra­tion Terre de feu a pour fina­lité de pro­cu­rer à des nazis pri­vi­lé­giés un asile sûr en Amé­rique du Sud.

Steve Berry livre une belle ana­lyse de la situa­tion poli­tique actuelle tant celle de l’Allemagne que celle de l’Europe. Il donne un éclai­rage per­ti­nent sur le fonc­tion­ne­ment démo­cra­tique des deux ter­ri­toires et fait montre d’une vue acé­rée sur les rai­sons de la mon­tée des popu­lismes. Il décrit les ter­reaux qui leur per­mettent de s’étoffer, de se nour­rir des idées racistes. Il suf­fit, pour véri­fier la véra­cité de ses ana­lyses de mesu­rer ce qui se passe en Hon­grie, en Pologne où les pires indi­vi­dus surfent sur ces thèmes s’en pre­nant aussi aux droits des femmes.

Il tacle l’attitude de la Grande-Bretagne à pro­pos du brexit, jugeant l’absurdité d’une telle stratégie.

Mais Steve Berry n’a pas que le talent de savoir orches­trer des évé­ne­ments his­to­riques dans ses intrigues, il a le sens du récit, de l’action et il ne n’en prive pas ses lec­teurs. Il déve­loppe à l’envi les péri­pé­ties, les coups de théâtre, sachant pro­pul­ser ses héros dans des rebon­dis­se­ments nom­breux et variés, mul­ti­pliant les lieux et les décors.

Avec un fonds his­to­rique par­ti­cu­liè­re­ment docu­menté, il offre un magni­fique roman d’aventures dont il est dif­fi­cile d’interrompre la lecture.

serge per­raud

Steve Berry, La conspi­ra­tion de l’Ombre (The Kaiser’s Web), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Phi­lippe Szc­ze­ci­ner, le cherche midi, coll. “Poli­cier & Thril­ler”, juin 2021, 560 p. – 23,00 €.