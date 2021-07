Julia Ducournau, Titane

Sous le glaive domi­na­teur de l’amour

Aprés Grave, Julia Ducour­nau réus­sit à décro­cher dès son deuxième long métrage une palme d’or méri­tée. Quoique impar­fait, ce film de com­bat de la chair contre elle-même rend la vio­lence moins spec­ta­cu­laire qu’on ne le dit.

Certes, elle est pré­sence dans la recherche et la trans­for­ma­tion du corps fémi­nin. La volonté d’absence de dou­ceur ne pâtit tout compte fait que d’un seul raté : une fin qui n’est pas à la hau­teur du propos.

Néan­moins, un tel film fait bou­ger les lignes par la beauté de cer­taines scènes au sein d’une struc­ture sans doute un peu ban­cale parce qu’hybride. Et ce qui était déjà pré­sent dans Grave prend une autre dimen­sion ici. Le film pos­sède la force qu’une autre palme d’or connut en son temps : Orange Méca­nique.

Bien des scènes reflètent la société actuelle dans ce qu’elle a de malade et ce, à tra­vers un film de genre où les séries B sont revisitées.

Il y a là l’instinct soro­ral des stryges pous­sées par le vent du réel dans la triple incar­na­tion des trois héroïnes et du héros du film incar­nés par Agathe Rous­selle, Garance Marillier et un Vincent Lin­don sou­vent inau­dible. Tout crée l’irruption du corps dans une loi étran­gère qui bafoue celles du Sinaï.

Existe là un lan­gage ciné­ma­to­gra­phique ambi­tieux même s’il n’est pas mené à bout et où la fin est en-deçà des espé­rances que Julia Ducour­nau sem­blait tenir.

Ce film reste tou­te­fois héré­tique jusque que dans sa struc­ture brin­gue­ba­lante. Exit les Cha­pe­rons Rouges là où l’amour ou ce qu’il en reste devient un glaive domi­na­teur mais où une nou­velle défi­ni­tion du corps fémi­nin appa­raît.

Les vieilles icones se sou­lèvent et se frag­mentent sous un ciel noir qui n’est plus celui de la plate mélancolie.

jean-paul gavard-perret

Titane



Par : Julia Ducour­nau

Avec : Vincent Lin­don, Agathe Rous­selle, Garance Marillier

Genre : Drame, Fan­tas­tique, Thril­ler

Durée : 1H48mn

Sor­tie : 14 juillet 2021

Synop­sis

Inter­dit aux moins de 16 ans

Palme d’Or au Fes­ti­val de Cannes 2021.

Après une série de crimes inex­pli­qués, un père retrouve son fils dis­paru depuis 10 ans.

Titane : Métal hau­te­ment résis­tant à la cha­leur et à la cor­ro­sion, don­nant des alliages très durs.