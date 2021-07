Bernard Moninot, Prendre le temps de vitesse

Médi­ta­tion sur la vision et le visible

La col­lec­tion « Écrits d’artistes » entend redon­ner la parole aux artistes car ils sont les pre­miers à pou­voir pré­ci­ser leur tra­vail.

Cet ouvrage ras­semble des entre­tiens et de textes écrits par Ber­nard Moni­not depuis sa pre­mière expo­si­tion en 1971, à l’âge de 21 ans, jusqu’à aujourd’hui.

Son tra­vail se dirige vers la recherche non du visible mais des forces phy­siques invi­sibles qui le forment. Classé un temps et à tort parmi “réa­listes” et “hyper­réa­listes”, dès ses pre­mières œuvres il s’oriente vers une médi­ta­tion sur la vision et le visible.

Serres et vitrines furent des thèmes récur­rents où le verre était majeur en tant que maté­riau de la trans­pa­rence et du reflet.

L’artiste renonce à toute repré­sen­ta­tion du monde pour tra­quer le pou­voir de cer­tains phé­no­mènes, en par­ti­cu­lier les ombres par les­quelles il tente de figu­rer le temps selon des dis­po­si­tifs ori­gi­naux.

Un des­sin pré­paré, à l’aide de pig­ment, peut être trans­féré sur une autre sur­face d’un seul coup de marteau.

Si bien que l’apparition du des­sin rejoint l’immédiateté de la vision. Le son d’un dia­pa­son devient visible quand Ber­nard Moni­not en cap­ture les ondes qui se pro­pagent dans une solu­tion liquide et le pétri­fie dans un verre.

Et le vent se visua­lise lorsque des branches deviennent des sty­lets qui tracent leurs mou­ve­ments sur des plaques de verre enduites d’un noir de fumée.



Moni­not se place à la source des images pour enre­gis­trer celles que les phé­no­mènes inventent d’eux-mêmes et ses oeuvres sont des des­sins dans l’espace en un pro­ces­sus de méta­mor­phose.

Sou­vent réa­li­sés en verre ou en fil de métal, ils deviennent les outils de cet ate­lier ima­gi­naire où, en cha­cun, se fabrique la vision que l’artiste explique en un tel livre.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Moni­not, Prendre le temps de vitesse, édi­tion éta­blie et pré­fa­cée par Renaud Ego, l’Atelier Contem­po­rain, Stra­bourg, 2 juillet 2021, 304 p. — 25,00 €.