Luc Brunschwig & Laurent Hirn, Le Pouvoir des Innocents — Cycle III : “Les enfants” de Jessica t.04 — Guerre civile

Et la saga vision­naire continue…

Cette série, com­men­cée en 1992, pour­suit sa tra­jec­toire nour­rie d’événements qui se sont dérou­lés récem­ment aux USA.

Luc Brun­sch­wig adapte, à son fil conduc­teur, les sou­bre­sauts de la société amé­ri­caine dans une intrigue façon­née avec son indé­niable talent.

Joshua est sorti de sa cel­lule pour son trans­fert au tri­bu­nal. Les mar­cheurs pro­fitent du fleuve pour se bai­gner alors que Lucy Bul­mer filme le ser­gent Dome­nigo qui s’ébat dans la plus com­plète nudité. Colin fait par­tie du trans­fert car il est les yeux et les oreilles du gardien-chef. Le ser­gent est face à un pro­blème. Le pont per­met­tant de fran­chir le fleuve pour pour­suivre leur route est barré par la shé­rif et une cin­quan­taine de types armés.

Cyrus et Adam se pré­parent pour leur plai­doi­rie et pro­posent à Xu, l’épouse de Joshua, de l’emmener au tri­bu­nal. Sur le che­min, un énorme camion les per­cute. Pen­dant ce temps, Xu ouvre à la “police” et est enle­vée.

C’est aussi le cas pour Joshua qui est déli­vré de son four­gon cel­lu­laire par des Logan’s qui, sous la menace de tuer son épouse, l’obligent à pro­non­cer un dis­cours dénon­çant les actions de Jes­sica. L’enregistrement ter­miné, les Logan’s veulent faire le ménage, tirent sur Xu - ce qui déchaîne la fureur de Joshua. Celui-ci retrouve ses réflexes de com­bat­tant d’élite et tue tout le monde. Colin et lui sont libres, mais…

À tra­vers les per­son­nages emblé­ma­tiques que sont Jes­sica Rup­pert et Joshua Logan, Luc Brun­sch­wig et Laurent Hirn posent la ques­tion de savoir si les États-Unis, et le monde, sont capables de sor­tir de la logique de l’économie de mar­ché et de la mon­dia­li­sa­tion, pour créer une société plus juste.

Le récit a com­mencé en 1997 par l’accession, à la mai­rie de New York, de Jes­sica Rup­pert une grande huma­niste. Quelques années plus tard, compte tenu des résul­tats, elle est deve­nue la secré­taire aux affaires sociales du nou­veau gou­ver­ne­ment, et de sur­croît son pre­mier membre !

Joshua, un sol­dat d’élite, est vic­time d’une machi­na­tion. On l’accuse de l’assassinat de cen­taines de personnes.

Jessica s’apprête à mettre en place deux cents mesures. Ses enne­mis se déchaînent et emploient tous les moyens pos­sibles pour tor­piller ses avan­cées sociales. Des milices, les Logan’s, un mou­ve­ment radi­cal d’extrême droite qui se reven­dique de Joshua, sont prêt à tout pour arri­ver à leurs fins. Toutes les traî­trises, les abjec­tions sont bonnes pour ne pas remettre en cause le capi­ta­lisme, la mon­dia­li­sa­tion.

On retrouve des idées, des concepts uti­li­sés il y a peu par un ex-président à la che­ve­lure d’une cou­leur pis­seuse, des élé­ments de lan­gage que les anti-Jessica répètent à l’envi sur l’avenir de l’Amérique, sur le rayon­ne­ment de sa civi­li­sa­tion, la peur de perdre une iden­tité fort contes­table, d’ailleurs.

Le tempo du récit est très rapide. Le scé­na­rio passe d’une scène à une autre, d’un pro­ta­go­niste à un autre allant par­fois chan­ger trois fois dans la même planche. Laurent Hirn reste égal à lui-même en matière de gra­phisme avec, tou­te­fois, un dépouille­ment du meilleur aloi. Il donne des vues de foule et des décors, tant urbains que ruraux, superbes de jus­tesse, l’économie de traits, le choix des cou­leurs donnent aux per­son­nages une den­sité pré­cieuse, aux expres­si­vi­tés fort bien retrans­crites.

Un album riche en péri­pé­ties, en élé­ments d’intrigue, qui augure d’un final dan­tesque du cycle III et de la série.

serge per­raud

Luc Brun­sch­wig (scé­na­rio) & Laurent Hirn (des­sin et cou­leur), Le Pou­voir des Inno­cents — Cycle III : Les enfants de Jes­sica t.04 — Guerre civile, Futu­ro­po­lis, juin 2021, 64 p. – 16,00 €.