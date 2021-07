Ethan Murrow, Pollen song (exposition)

Appré­hen­der notre rela­tion avec la terre

“Ma vie urbaine m’amène désor­mais à obser­ver ces sou­ve­nirs avec une douce luci­dité et nos­tal­gie. Je recon­nais que nous sommes dans une lutte col­lec­tive urgente pour s’associer à la nature, la pré­ser­ver, entre­te­nir et soi­gner la terre qui nous donne tant. écrit l’artiste amé­ri­caine Ethan Mur­row.

C’est le lieu des dou­ceurs et des ombrages où boivent loups et agneaux. Les pre­miers bri­colent pour les seconds un enfer.

C’est pour­quoi les per­son­nages hybrides mi-humains, mi-végétaux de ses des­sins sont en pleine lutte. Ils tentent d’appréhender leur rela­tion avec la terre. Ils s’engagent dans des tâches par­fois absurdes et épiques.

Yeux levés, ils contemplent l’infini désastre qui les cerne mais ils tiennent en solistes et qu’importe si les nuages sentent le charbon.

Ils recherchent des “solu­tions” et des élé­ments de sau­ve­garde dans le ciel.

En vir­tuose, leur créa­teur invente des récits théâ­traux et inso­lites en jouant de dif­fé­rentes échelles pour créer des pers­pec­tives sai­sis­santes où se mêlent aven­tures et déri­sions du fugueur inso­lite aux semelles de vent.

jean-paul gavard-perret

Ethan Mur­row, Pol­len song, Gale­rie Les filles du cal­vaire - 17 rue des Les filles du cal­vaire 75003 Paris, du 4 sep­tembre au 23 octobre 2021.