Benoît Philippon & Nicolas Sauge, À l’année prochaine — t.01 : “Tous pour un !”

Une belle chro­nique sur l’adolescence

Benoît Phi­lip­pon construit une intrigue joli­ment fice­lée qui per­met d’aborder nombre de thé­ma­tiques qui, si elles sont très actuelles, remontent pour cer­taines à la nuit des temps. Il en est ainsi de l’éveil des sen­ti­ments, des pre­miers émois de l’amour, de l’alcoolisme et de ses méfaits. Le scé­na­riste intro­duit l’écologie, le fémi­nisme, les enfants et les femmes bat­tues, le déca­lage entre le monde tech­no­lo­gique et la nature, la crainte de l’étranger, de celui qui se démarque.

C’est le récit d’une bande d’ados qui évo­luent, pen­dant les congés sco­laires, dans les pay­sages de la val­lée du Tarn. C’est le jeu des rela­tions qui se nouent entre eux, entre leur groupe et les enca­drants, avec les parents et plus géné­ra­le­ment avec les adultes qui les envi­ronnent. Paral­lè­le­ment, le scé­na­riste décrit l’évolution de la société avec la vie d’un vil­lage qui cherche à sub­sis­ter quand tout se défait, que les ser­vices publics désertent les uns après les autres sui­vant en cela le départ d’habitants.

Au cœur des gorges du Tarn, deux familles arrivent en vacances dans des mai­sons en vis-à-vis. Les parents de Swann sont des habi­tués, ceux de Léna viennent pour la pre­mière fois. Les deux ado­les­cents échangent et sym­pa­thisent. Le chien de Swann, Wol­ve­rine, aide au rap­pro­che­ment. Swann l’emmène retrou­ver la bande qui se réunit dans un bateau le Drak­kro­sau­rus, un com­pro­mis entre ceux qui vou­lait une appel­la­tion pré­his­to­rique et ceux qui pré­fé­raient un rap­pel viking.

À l’intérieur, ils sont cinq à dis­cu­ter et se cha­mailler : Jes­sie, Baba, Léon, Fanny et Tim. Ce der­nier, frère de Fanny est sourd et muet. Ils sont tous venus en vacances sauf Léon, le fils du bou­cher, qui réside dans le vil­lage. Quelques jours plus tard, ins­crits par les parents, ils se retrouvent pour un stage de kayak animé par Ted et Cécile. C’est le par­tage des évé­ne­ments, du quo­ti­dien, où cha­cun se découvre, avec les inci­dents liés aux ren­contres, à la confron­ta­tion des carac­tères dif­fé­rents. Mais l’arrivée de Léna et le coup de trop pour Léon vont bou­le­ver­ser l’ordre des choses, les équi­libres acquis au fil des retrou­vailles annuelles…

Le gra­phisme, des­sin et cou­leurs, est l’œuvre de Nico­las Sauge. Ce Bison­tin titu­laire d’une maî­trise de lit­té­ra­ture anglaise offre un des­sin au confluent de nom­breuses influences. Il oscille entre un des­sin réa­liste pour le cadre et les décors, pour la sta­ture des per­son­nages et emprunte aux man­ga­kas l’art de l’expression cise­lant des regards et des mimiques plus que par­lantes.

Cet album débute une nou­velle série qui sera un rendez-vous esti­val avec la paru­tion d’un tome avant chaque été. Elle est pré­vue en six albums pour décrire l’évolution de Swann et de ses amis le temps de six étés.

Un pre­mier volume qui, tout en plan­tant le décor, entre dans le vif du sujet avec une his­toire attrayante mise en images de belle manière.

serge per­raud

Benoît Phi­lip­pon (scé­na­rio), Nico­las Sauge (des­sin et cou­leur), À l’année pro­chaine ! — t.01 : Tous pour un !, Édi­tions Auzou BD, mai 2021, 64 p. – 11,95 €.