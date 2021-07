Oeuvre ouverte sur le Covid

En février 2020, Alex Majoli était à Reg­gio Emi­lia, où il tra­vaillait avec la Fon­da­zione “I Tea­tri”. Il dési­rait ajou­ter un nou­veau cha­pitre à son pro­jet “Scene”, sorte de dis­cours visuel et somme d’expérience par l’image sur la théâ­tra­lité de la vie quo­ti­dienne.

Alors qu’il cher­chait de nou­veaux moyens d’approche , la pan­dé­mie a com­mencé à entrer dans ses pho­tos. Ses sujets se se sont trans­for­més pro­gres­si­ve­ment en per­son­nages mas­qués au moment le nombre de morts crois­sait et qu’une menace loin­taine au début s’approchait main­te­nant de Reg­gio Emilia.

Le 8 mars 2020, le théâtre a fermé. Majoli et son assis­tant sont par­tis pour un voyage qui les mène­rait du sud pro­fond aux mon­tagnes du nord de l’Italie pour docu­men­ter une tra­gé­die contem­po­raine.

Après plus d’un an d’attente, et mal­gré la crise sani­taire per­sis­tante, Majoli a décidé de reprendre le tra­vail avec “I Tea­tri” Le livre qui en résulte n’est plus seule­ment sur la pho­to­gra­phie, mais une oeuvre ouverte sur le Covid. Et ce, confor­mé­ment aux voeux d’Artaud : “La théâ­tra­lité doit res­tau­rer et tra­ver­ser d’un côté à l’autre, l’existence et la chair.”

C’est quand la vie s’en va qu’il faut moins par­ler de civi­li­sa­tion ou de culture que créer, entre ce qui se passe et ce que l’art peut don­ner, dans un effon­dre­ment géné­ra­lisé au moment où les pen­sées sont tour­nées vers la fin.

Sou­dain, une force vivante sort d’un dedans mys­té­rieux que Majoli met en scène

jean-paul gavard-perret

Alex Majoli, Opera Aperta, Cesura Publish, Pia­nello, 2021, 128 p.