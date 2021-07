La Grande Sophie, Cet Instant

Une figure majeure de la pop contemporaine

Pour La Grande Sophie, chaque album est une remise en ques­tion. Celui-ci parle du temps et la chan­teuse en a com­posé la majo­rité des titres dans un bleu de brume. La créa­trice joue autant des notes que des cou­leurs dans la scin­tilla­tion d’une voix à nulle autre pareille entre cha­leur tro­pi­cale et tona­lité blanche (mais chaude).

Elle évoque pudi­que­ment des ins­tants de sa vie pour en faire jaillir quelques étoiles internes dans une ten­dresse dis­crète et prégnante.

“Cet ins­tant” ne res­semble ni à celui d’avant, ni à celui d’après. Dans une épreuve de sim­pli­cité, l’artiste cultive une sophis­ti­ca­tion par­ti­cu­lière. Et celle qui reste l’égérie de la scène alter­na­tive ne s’est pas enfer­mée dans un tel ghetto. Elle retourne un pays aérien et appa­rem­ment léger néan­moins grevé de pro­fon­deur dans l’illusion du haut et du bas de cor­niches blanches tra­cées par­fois dans un abîme bleu-noir. Et un rendez-vous a lieu.

L’artiste demeure une figure majeure de la pop contem­po­raine. La puis­sance de textes inti­mistes se lie à un sens de la mélo­die.

Et Fran­çoise Hardy ne s’y est pas trompé en choi­sis­sant une oeuvre de la créa­trice — “Le Large” — pour son retour.

Avec son hui­tième album comme lors de sa tour­née (qui se ter­mine) pour le défendre, La Grande Sophie s’impose tou­jours comme une des artistes les plus émou­vantes.

Elle cultive la chan­son autant dans la bal­lade que le rock pour l’enraciner dans les sons élec­tro d’aujourd’hui.

jean-paul gavard-perret

La Grande Sophie, Cet Ins­tant, Poly­dor, 2021.