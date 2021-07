Franck Thilliez, 1991 – La première enquête de Sharko

Une pre­mière enquête hors-normes !

C’est parce qu’on lui demande sou­vent d’où vient le com­man­dant Franck Sharko, un de ses per­son­nages emblé­ma­tiques, que Franck Thil­liez a décidé de racon­ter sa pre­mière enquête à la Crim.

C’est en décembre 1991 que, tout juste sorti de l’école des ins­pec­teurs, il est inté­gré, comme n° 6, dans l’équipe de Thierry Bros­sard, dit Titi. Il a la tren­taine et a déjà passé six ans dans la police dans le Nord de la France. On lui confie une enquête inabou­tie depuis quelques années, une série de trois meurtres de femmes dans le Sud pari­sien. Il doit, à par­tir des archives, appor­ter un regard neuf sur l’affaire.

Phi­lippe Vas­quez reçoit une lettre et Les Fleurs du mal. Il doit pen­ser à un pré­nom fémi­nin, pré­nom qu’il doit retrou­ver à la page 122 du recueil de poèmes. Il pense Del­phine et trouve… Del­phine. Une seconde mis­sive l’enjoint à se rendre à une cer­taine adresse pour décou­vrir un nou­veau cour­rier. La photo qu’il sort de l’enveloppe por­tant le nom de Del­phine Escri­mieu le ter­ri­fie. Il se rend Quai des Orfèvres où il ren­contre Franck qui sort des archives. Devant les pro­pos extra­va­gants de Vas­quez, il décide d’aller, avec lui, à l’adresse indi­quée au dos de cette photo, au mépris de la règle qui veut que l’affaire soit trai­tée par l’équipe d’astreinte.

Sur place, dans un lieu isolé, ils découvrent l’horreur. Le groupe de Titi inves­tit les lieux. Ils traquent des indices lais­sés par un cri­mi­nel qui mène le jeu, un jeu abo­mi­nable ayant ses racines dans un passé monstrueux…

Dans ce roman, Franck Thil­liez retient 1991 car il appré­cie les palin­dromes et qu’il avait envie de faire revivre le début des années 1990. La tech­no­lo­gie et les avan­cées scien­ti­fiques qui inter­viennent dans les enquêtes d’aujourd’hui étaient bal­bu­tiantes. Le Mini­tel était encore roi, comme l’échange des fax. Les cabines télé­pho­niques res­taient la façon la plus répan­due de com­mu­ni­quer à dis­tance.

Cette époque offrait, pour les enquê­teurs, un peu plus de liberté, moins de contraintes pro­cé­du­rales. Ils fonc­tion­naient plus à l’intuition. En matière d’affaire cri­mi­nelle, Guy Georges venait de ter­ri­fier l’Est parisien.

Le jeune ins­pec­teur va mener de pair deux enquêtes, une presque en solo concer­nant les meurtres de ces trois jeunes femmes et, inté­gré dans l’équipe, l’autre qui va mobi­li­ser les poli­ciers au-delà de l’horreur, à suivre les traces qu’un meur­trier laisse volon­tai­re­ment der­rière lui. Le roman­cier intègre un nombre consi­dé­rable de don­nées de natures fort diverses allant des expé­ri­men­ta­tions médi­cales à la magie, de Hou­dini l’escapologiste à la cryp­to­pha­sie.

Il met en scène des théo­ries thé­ra­peu­tiques des années 1960 et les trau­ma­tismes qu’elles ont géné­rés. Il uti­lise une docu­men­ta­tion excep­tion­nelle dont on mesure la richesse au détour d’un para­graphe, d’un simple élé­ment de phrase comme lorsqu’il relate que l’homosexualité n’a été sup­pri­mée de la liste inter­na­tio­nale des mala­dies men­tales de l’OMS qu’en 1990. Il évoque de manière sub­tile l’affaire de Bruay-en-Artois, une émis­sion de Ber­nard Pivot qui vient de faire scandale…

L’auteur ne fait pas dans l’insipide quant aux des­crip­tions de meurtres et pistes lais­sées par l’assassin et donne une ten­sion redou­table à son récit, un récit où les fausses pistes sont foi­son tant l’intrigue est retorse et construite avec une maes­tria peu com­mune.

Avec 1991, Franck Thil­liez ne déçoit pas les lec­teurs qu’il a habi­tués à des romans excep­tion­nels. Celui-ci se retrouve au-dessus du lot.

serge per­raud

Franck Thil­liez, 1991 – La pre­mière enquête de Sharko, fleuve noir, coll. “Poli­cier & Thril­ler”, mai 2021, 504 p. — 22,90 €.