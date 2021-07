Mia Hansen-Love, Bergman island

Exer­cice d’auto-complaisance

Pour son film sur l’acte créa­teur, après divers voyages ciné­ma­to­gra­phiques (Tout est par­donné, Maya), Mia Hansen-Love emmène vers l’île berg­ma­nienne de Farö où un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été. A mesure que leurs scé­na­rios res­pec­tifs avancent, et au contact des pay­sages sau­vages de l’île, la fron­tière entre fic­tion et réa­lité se brouille et les contrastes entre le et la cinéaste s’accentuent.

L’émancipation de la seconde devient patente sans être épatante.

La cinéaste danoise-autrichienne et fran­çaise filme donc une réa­li­sa­trice. L’exercice est périlleux. Un peu nar­cis­sique.

Néan­moins, nous sommes loin de celui de l’univers de Berg­man. Le film reste ennuyeux — mais mal. Ceux de Berg­man l’étaient — mais bien.

Voulant comme elle le dit “arti­cu­ler une pen­sée”, la réa­li­sa­trice la réduit à un exer­cice d’auto-complaisance. A l’aise dans l’île, ses per­son­nages vivent un temps d’été où la fureur berg­ma­nienne fait place à une his­toire plu­tôt gen­tillette.

L’image — du moins les objets qu’elle désigne — est la chose la plus inté­res­sante de cette sourde élu­cu­bra­tion banale même s’ il existe une cer­taine volonté de mon­trer bien.

La quête reste sans grande réelle émo­tion ou affres à tra­vers l’histoire du film qu’essaie d’écrire celle dont nous voyons l’histoire à l’écran et qui est incar­née par Mia Wasi­kowska. Les deux nar­ra­tions — celle du film et du film dans le film en une mise en abyme impro­bable — se mêlent sans pour autant créer un cock­tail sai­sis­sant.

Le scé­na­rio manque d’inspiration dans cette aven­ture d’une pos­sible éman­ci­pa­tion fémi­nine et une éter­nelle his­toire du couple dont est tant friand le cinéma fran­çais. Mais il laisse ici sur sa faim — même si ce pro­jet s’est imposé à la créa­trice — tant la ten­sion est inexis­tante pour créer de l’appétit. Abba, les sau­nas, l’île de Farö et la pré­sence des lieux his­to­riques de Berg­man n’y font rien.

Si bien que l’opus reste au mieux d’un inté­rêt rela­tif voire touristique.

jean-paul gavard-perret

Berg­man island

De : Mia Hansen-Løve

Avec Mia Wasi­kowska, Tim Roth, Vicky Krieps

Genre : Drame, Comé­die, Fan­tas­tique

Durée : 1H52mn

Sor­tie : 14 juillet 2021

Synop­sis

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île sué­doise de Fårö, où vécut Berg­man. A mesure que leurs scé­na­rios res­pec­tifs avancent, et au contact des pay­sages sau­vages de l’île, la fron­tière entre fic­tion et réa­lité se brouille…