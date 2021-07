Ettore Molinario, Dialogues 4

Le par­fait amour

Ettore Moli­na­rio pré­sente le nou­veau dia­logue de sa “Col­lec­tion”. Une nou­velle fois, c’est un hom­mage au féti­chisme.

Appa­raissent, à côté d’une rose d’Edward Stei­chen, les bottes d’un pho­to­graphe ano­nyme des années 1960. Un lien les unit.

Les amou­reux des roses savent que cette fleur est divi­sée en deux par­ties qui repré­sentent la nature convul­sive, contra­dic­toire, chaste et cruelle du cœur humain. Ces adeptes du plai­sir sont comme deux armées qui, au lieu de s’affronter en pleine bataille, amènent corolle et tige dans leurs tran­chées.

Edward Stei­chen fut pion­nier de la pho­to­gra­phie de mode et devint res­pon­sable de l’image chez Vogue et Vanity Fair. Sa rose, si déli­cate, si droite, parle d’un amour com­plet en s’ouvrant à la lumière et en ouvrant l’obscurité d’où naît le tour­billon des pétales.

En écho, dans la pho­to­gra­phie de la femme tron­quée tout est en équi­libre entre le ciel et la terre. Il y a là deux vies. L’une montre le coeur, l’autre la tige par les jambes cou­pées dans la prise de vue du pho­to­graphe alle­mand ano­nyme.

Elles sont pro­té­gées par des chaînes et des cade­nas comme s’il s’agissait d’épines.

Les talons gonflent à la che­ville comme un fruit et les lacets qui res­serrent la peau sont le désir de pro­té­ger et de pré­ser­ver cette beauté.Et que l’on contemple les pétales ou le cuir des bottes, peu de chan­ge­ments.

Les deux oeuvres dans leur diver­sité parlent par méta­phore le par­fait amour.

jean-paul gavard-perret

Ettore Moli­na­rio, Dia­logues 4, Edi­tions CEM (Col­le­zione Ettore Moli­na­rio), Ita­lia, 2021.