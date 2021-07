Un nouveau parcours Musair pour célébrer les 400 ans de la naissance de La Fontaine

Réa­lisé dans le cadre des 400 ans de la nais­sance de Jean de La Fon­taine, le nou­veau par­cours de Musair dure 25 minutes. Il est com­posé de 5 cap­sules qui évoquent cha­cune un aspect de la per­son­na­lité et de l’œuvre du grand fabu­liste fran­çais. Brin­gueur, ins­ta­gram­mer ou encore globe– trot­ter, Musair fait décou­vrir, avec une écri­ture sen­sible et unique, l’homme der­rière les fables connues par tous les enfants. Ce par­cours peut s’écouter, en une ou plu­sieurs fois, sur la web-application de Musair, sans télé­char­ge­ment, sur smart­phone ou ordi­na­teur. L’accès à l’application est libre et gra­tuit, mais les inter­nautes qui le sou­haitent peuvent contri­buer à la hau­teur de leur choix. Le par­cours est acces­sible du 3 juillet au 3 octobre 2021.

« La Fon­taine, hors des sen­tiers bat­tus » se découvre éga­le­ment au Musée Jean de la Fon­taine de Château-Thierry (Aisne), par­te­naire de ce nou­veau par­cours Musair. Celui-ci met en avant des œuvres du musée situé dans la mai­son natale de La Fon­taine qui béné=cie du label « Mai­son des Illustres ». La créa­tion de Musair a reçu le Label natio­nal 400 ans de Jean de La Fon­taine décerné par la ville et l’agglomération de Châ­teau Thierry, le Dépar­te­ment de l’Aisne, la région Hauts-de-France, la DRAC et le Minis­tère de l’Éducation Nationale.

L’expérience d’un nou­veau rap­port à l’art

Musair est une expé­rience à la fois digi­tale et émo­tion­nelle, qui prend la forme de cap­sules alliant voix, musiques, et œuvres d’art. Les par­cours Musair invitent les inter­nautes à décou­vrir et à redé­cou­vrir le lan­gage des œuvres en par­tant des émo­tions qu’elles peuvent susciter.

Musair cultive le regard, l’écoute, la sen­sa­tion et l’évocation, sans faire appel à des connais­sances scien­ti­fiques ou tech­niques. Cette immer­sion visuelle et sonore dans le beau, offre des moments d’apaisement, d’inspiration et de détente. Elle per­met une recon­nexion à soi et à la beauté.