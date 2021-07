Alessandro Barbero, Dante

Un des plus grands poètes de la lit­té­ra­ture mondiale

Ecrite par un des plus grands spé­cia­listes de Dante — Ales­san­dro Bar­bero -, cette bio­gra­phie exhaus­tive fruit d’importantes recherches suit — selon une pers­pec­tive qu’on nomme amé­ri­caine — année après année la vie et l’oeuvre de l’auteur de La Divine Comé­die.

Celui qu’on nomme le “Poète flo­ren­tin” fut non seule­ment écri­vain mais homme d’affaires et poli­tique. Issu d’une des riches familles d’usuriers de Flo­rence, il est suf­fi­sam­ment for­tuné pour vivre de ses rentes. Lui-même écri­vit sa vie à tra­vers un roman avant la lettre : Vita Nuova. Il y évoque entre autres sa ren­contre avec Béa­trice. Il écri­vit aussi plu­sieurs trai­tés.

Mais évi­dem­ment La Divine Comé­die fait de lui un des plus grands poètes de la lit­té­ra­ture mon­diale. Ce livre est un voyage ini­tia­tique mais aussi né de l’amour pour Béa­trice. Si écrire Vita nuova lui per­mit de faire le deuil de celle qui mou­rut trop tôt, La Divine Comé­die idéa­lise son souvenir.

Epou­sant une autre Flo­ren­tine, il n’y trouva pas son compte. Et, selon Boc­cace, il pro­fita de son exil pour ne jamais la revoir. Appar­te­nant aux Guelfes (par­ti­sans de la papauté, repré­sen­tée par le pape Boni­face VIII) contre les Gibe­lins (par­ti­sans du Saint-Empire romain ger­ma­nique), il est condamné au ban­nis­se­ment avec plus de six cents de ses com­pa­triotes.

Dante ne revien­dra jamais à Flo­rence et séjour­nera, pen­dant ses presque vingt ans d’exil, d’abord à Bologne, puis près de Gênes, où il com­mence à com­po­ser “L’Enfer.”

A par­tir de là, au-delà des épi­sodes que le bio­graphe retrace, la vie de l’auteur “s’efface” pour don­ner place à un monu­ment poé­tique à nul autre comparable.

jean-paul gavard-perret

Ales­san­dro Bar­bero, Dante, trad. ita­lien Sophie Royère, édi­tions Flam­ma­rion, Paris, 2021, 480 p. — 28,00 €.