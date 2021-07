Zidrou & Jordi Lafebre, Les Beaux étés – t.06 : “Les Genêts”

C’est les vacances…

Les trois enfants Fal­dé­rault sont dans la mythique 4L et attendent, sous une pluie bat­tante, le départ vers le Sud. Dans le cou­loir, Mado, la maman très enceinte, entend chan­ton­ner dans la pièce voi­sine. Elle se décide et va voir Pierre, son époux, tra­vaillant sur une planche. Elle lui pro­met l’envoi de cartes pos­tales et demande où sont les clés de la voi­ture. S’il ne réagit pas tout de suite, il se pré­ci­pite annon­çant qu’il finira son tra­vail sur le lieu des vacances, dans leur calanque près de Mar­seille.

En Bour­gogne, un camion en les dou­blant perd son char­ge­ment. Pierre évite les pavés, mais un pan­neau de signa­li­sa­tion crève le pare­brise. Impos­sible de conti­nuer, le gara­giste n’aura pas la pièce avant quelques jours. Ils sont recueillis par Esther et Estelle, deux jeunes femmes qui tiennent une ferme, au lieu-dit Les Genêts, où ils peuvent plan­ter leur tente. Pour la famille, les enfants, c’est la décou­verte de la vie d’une exploi­ta­tion agri­cole, des ani­maux d’élevage, la vie à la cam­pagne… C’est aussi la décou­verte d’une autre concep­tion d’un couple, de la famille, un mode de vie qui, en France, dans les années 1970, sus­cite bien des rejets, des refus, du mépris et de la haine.

Zidrou invite ses lec­teurs à un nou­vel épi­sode des vacances de la tribu des Fal­dé­rault. Outre Pierre et Made­leine, il y a, par ordre d’apparition Julie, Nicole et Louis. Mais Made­leine porte un qua­trième reje­ton qui doit arri­ver en octobre.

Chaque départ se fait dans une 4L Esté­rel appe­lée Mam’Zelle, une voi­ture hérité des beaux-parents. Dans cet épi­sode, les pro­ta­go­nistes découvrent la vie à la cam­pagne, les ani­maux d’une ferme. C’est éga­le­ment la trans­mis­sion de la vie entre la gros­sesse de Mado et la mise à bas d’un che­vreau par Mireille Mathieu, une chèvre.

Mais c’est aussi l’évocation de l’homosexualité, avec les dif­fi­cul­tés de ces deux femmes à vivre selon leur incli­nai­son, selon leur désir, à par­ta­ger un amour qui rap­proche deux êtres humains. On retrouve certes quelques constantes qui relèvent d’un comique de répé­ti­tion de bon aloi comme le départ en vacances retardé pour cause de planches à ter­mi­ner, Julie qui essaie de se cacher pour faire pipi…

Jordi Lafebre est tou­jours au crayon et c’est un bon­heur de retrou­ver son tait élé­gant, ses des­sins réa­listes qui penchent par­fois vers une douce cari­ca­ture. Il donne une vision des ani­maux de la ferme atten­dris­sante et campe ses per­son­nages d’une belle manière. Il soigne la mise en page, les détails et donne des décors attrac­tifs. Le dyna­misme de cer­taines scènes est fort bien rendu et les moments intimes, très agréables.

Avec ce sixième tome, Zidrou et Lafebre entraînent les lec­teurs dans un voyage dans le passé, ins­tal­lant une nos­tal­gie de l’enfance, des vacances en famille, met­tant en scène les petites joies du quo­ti­dien, les plai­sirs simples. Et c’est très beau!

lire un extrait

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio), Jordi Lafebre (des­sin), Clé­mence sapin & Mado Peña (cou­leurs), Les Beaux étés – t.06 : Les Genêts, Dar­gaud, juin 2021, 56 p. – 14,50 €.