1997: Fuga da New York, i quarant’anni del film di John Carpenter che cambiò il cinema (New York 1997, les quarante ans du film de John Carpenter qui a changé le cinéma)

“1997: Fuga da New York”, i quarant’anni del film di John Car­pen­ter che cam­biò il cinema

di Ric­cardo De Palo

Sabato 10 Luglio 2021

«Il lea­der più impor­tante del mondo è in ostag­gio nel luogo più per­ico­loso della Terra. Ora l’unico a poterlo sal­vare è l’uomo più letale al mondo». Era il 10 luglio del 1981 quando “1997: Fuga da New York” rivelò al mondo il genio di John Car­pen­ter, prima di allora bis­trat­tato dalla cri­tica e con pochi suc­cessi all’attivo.

Il sog­getto era stato scritto inizial­mente pen­sando a Clint East­wood come pro­ta­go­nista; il cas­ting avrebbe pre­fe­rito Tommy Lee Jones, ma il regista ame­ri­cano scelse per la parte Kurt Rus­sell, nella parte dell’ex mili­tare Snake Pliss­ken (Iena nella ver­sione ita­liana), pre­giu­di­cato e pronto a tutto, che viene cata­pul­tato su Man­hat­tan con una mis­sione ad altis­simo ris­chio, ma con il poten­ziale di ripu­lir­gli la fedina penale: libe­rare il pre­si­dente degli Stati Uniti, cat­tu­rato da una banda di criminali.

Il film si svolge in una cor­nice dis­to­pica ben pre­cisa: «1988: l’indice di cri­mi­na­lità negli Stati Uniti rag­giunge il quat­tro­cento per cento. Quella che un tempo fu la libera città di New York diventa il car­cere di mas­sima sicu­rezza per l’intero paese. Un muro di cinta di quin­dici metri viene eretto lungo la linea cos­tiera di Jer­sey, attra­verso il fiume Har­lem, e giù lungo la linea cos­tiera di Brook­lyn.

Cir­conda com­ple­ta­mente l’isola di Man­hat­tan, tutti i ponti e i canali sono minati. La forza di poli­zia sta­tu­ni­tense, come un eser­cito, è accam­pata intorno all’isola. Non vi sono guar­die, den­tro il car­cere. Solo i pri­gio­nieri e i mondi che si sono creati. Le regole sono sem­plici: una volta entrati, non si esce più».

Rus­sell, una benda su un occhio, che dice “che par­liamo a fare?” a chi gli pro­pone l’accordo, è tra le imma­gini ico­niche della sto­ria del cinema. Car­pen­ter deve cer­ta­mente qual­cosa a un altro celebre film di due anni prima, “I guer­rieri della notte” di Wal­ter Hill, per come des­crive la guerra tra bande metro­po­li­tane. Ma di certo il suo “Fuga da New York” ha ispi­rato tutto un genere futu­ri­bile e apo­ca­lit­tico, con pro­se­liti anche in Ita­lia (vedi 2019 — Dopo la caduta di New York (1983), di Ser­gio Mar­tino e 1990 — I guer­rieri del Bronx di Enzo G. Cas­tel­lari), ma anche Solid Snake, pro­ta­go­nista della serie “Metal Gear Solid” di Hideo Kojima.

Biso­gnerà aspet­tare il 1996 per il sequel “Fuga da Los Angeles” sempre diretto da John Car­pen­ter. Ma sarebbe impos­si­bile elen­care tutti i film con fughe rocam­bo­lesche da car­ceri di mas­sima sicu­rezza — come “Death Race” — che devono qual­cosa a questo film. Ma in fondo, è nor­male aspet­tar­selo: «Più le cose cam­biano, più res­tano le stesse».

tra­duc­tion :

New York 1997, les qua­rante ans du film de John Car­pen­ter qui a changé le cinéma

par Ric­cardo De Palo

Samedi 10 juillet 2021

” Le diri­geant poli­tique le plus impor­tant du monde est en otage dans l’endroit le plus dan­ge­reux de la Terre. Main­te­nant, le seul qui peut le sau­ver est l’homme le plus mor­tel au monde “.

C’était le 10 juillet 1981 quand New York 1997 révéla au monde le génie de John Car­pen­ter, jusqu’ alors mal­mené par la cri­tique et avec peu de suc­cès à son actif.

Le sujet avait été écrit ini­tia­le­ment en pen­sant à Clint East­wood comme héros ; le direc­teur de cas­ting aurait pré­féré Tommy Lee Jones, mais le réa­li­sa­teur amé­ri­cain a choisi pour le rôle Kurt Rus­sell, dans le rôle de l’ancien mili­taire Snake Pliss­ken (Iena dans la ver­sion ita­lienne), condamné et prêt à tout, qui est cata­pulté sur Man­hat­tan avec une mis­sion à très haut risque, mais avec le pou­voir de rendre à nou­veau vierge son casier judi­ciaire : libé­rer le Pré­sident des États-Unis, cap­turé par une bande de criminels.

Le film se déroule dans un cadre dys­to­pique bien pré­cis : « 1988 : l’indice de cri­mi­na­lité aux États-Unis atteint quatre cents pour cent. Ce qui fut autre­fois la ville libre de New York devient la pri­son de haute sécu­rité pour tout le pays. Un mur d’enceinte de 15 mètres est érigé le long de la côte de Jer­sey, à tra­vers la Har­lem River, et le long de la côte de Brook­lyn. Il encercle com­plè­te­ment l’île de Man­hat­tan, tous les ponts et les canaux sont minés. La police amé­ri­caine, comme une armée, campe autour de l’île. Il n’y a pas de gardes, à l’intérieur de la pri­son. Seuls les pri­son­niers et les mondes qui se sont créés. Les règles sont simples : une fois entré, on ne sort plus.»

Rus­sell, un ban­deau sur un œil, qui dit: “à quoi bon par­ler ?” à celui qui lui pro­pose l’accord, appar­tient aux images ico­niques de l’histoire du cinéma. Car­pen­ter doit cer­tai­ne­ment quelque chose à un autre film célèbre de deux ans plus tôt, Les Guer­riers de la Nuit de Wal­ter Hill, pour la façon dont il décrit la guerre entre bandes métro­po­li­taines. Mais son New York 1997 a réel­le­ment ins­piré tout un genre futu­riste et apo­ca­lyp­tique, avec des pro­sé­lytes même en Ita­lie (voir 2019 — Après la chute de New York (1983), par Ser­gio Mar­tino et 1990 : Les guer­riers du Bronx par Enzo G. Cas­tel­lari) et éga­le­ment Solid Snake, le pro­ta­go­niste de la série Metal Gear Solid de Hideo Kojima.

Il fau­dra attendre 1996 pour la suite : Los Angeles 2013, tou­jours diri­gée par John Car­pen­ter. Mais il serait impos­sible d’énumérer tous les films avec des éva­sions rocam­bo­lesques de pri­sons de haute sécu­rité — comme Death Race [Course à la mort, de Paul W.S. Ander­son 2008 — ndt ] — qui doivent quelque chose à ce film.

Mais au fond, il est nor­mal qu’il en soit ainsi car [comme le sou­tient Pliss­ken, ndt ] : « Plus les choses changent, plus elles res­tent les mêmes ». […]

fre­de­ric grolleau

