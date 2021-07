Questions internationales n° 107–108 : Géopolitique des océans

La pla­nète Mer : un espace en tension

On sait que la Terre est étran­ge­ment nom­mée, puisque la mer en recouvre les deux tiers. Dans son der­nier numéro, Ques­tions inter­na­tio­nales pro­pose de s’interroger sur les enjeux des espaces mari­times. Unie comme entité fluide, la mer est – de plus en plus – frag­men­tée : divi­sions géo­gra­phiques entre mers et océans, dis­tinc­tion entre sur­face, eaux sous-jacentes, sol et sous-sol, divi­sions juri­diques depuis le XIXe siècle, appro­pria­tion par les états côtiers.

La mer ter­ri­to­riale a qua­dru­plé en lar­geur entre l’apparition de la notion et son emprise actuelle, sous l’influence de la créa­tion de concepts comme le pla­teau conti­nen­tal et la zone éco­no­mique exclu­sive : la France a désor­mais le deuxième espace mari­time au monde.

La mer conserve à l’évidence un rôle très impor­tant sur le plan stra­té­gique ; mais ses usages se sont mul­ti­pliés et diver­si­fiés au cours des der­nières décen­nies : ils sont éco­no­miques et essen­tiels pour toutes les ques­tions tou­chant à l’environnement. La triple dimen­sion stra­té­gique, éco­no­mique et envi­ron­ne­men­tale est trai­tée ici aussi bien dans la pro­fon­deur de ses aspects his­to­riques que dans ses enjeux actuels ou pré­vi­sibles.

Reste cepen­dant en jachère la res­pon­sa­bi­lité col­lec­tive des espaces mari­times, livrés à une com­pé­ti­tion stra­té­gique et éco­no­mique dont l’environnement est le parent pauvre.

Le dos­sier est orga­nisé en quatre par­ties. La pre­mière étu­die « la mer comme espace frag­menté », avec trois articles s’intéressant à la mon­dia­li­sa­tion, à l’alternance entre com­pé­ti­tion et col­la­bo­ra­tion inter­éta­tique, et à la puis­sance mari­time de la France. La deuxième sec­tion ana­lyse « la mer comme espace stra­té­gique » : d’abord les marines de guerre, la dis­sua­sion nucléaire par les sous-marins, et la confron­ta­tion de la France aux nou­velles menaces mari­times (ici, un entre­tien avec l’Amiral Rogel). La troi­sième par­tie concerne l’aspect éco­no­mique : routes, ports et tra­fics, géo­po­li­tique des câbles sous-marins, hydro­car­bures et res­sources miné­rales du fond des mers. La der­nière par­tie traite de l’aspect envi­ron­ne­men­tal et des défis à venir : les ques­tions que sou­lève l’exploitation des res­sources marines, la pol­lu­tion marine, les dif­fé­rents moyens de lutte contre l’élévation du niveau des mers, l’archéologie sous-marine.

Chaque article se com­plète d’une rubrique « pour aller plus loin » qui per­met de répondre à un ou plu­sieurs aspects des enjeux sou­le­vés dans l’article qui pré­cède, par exemple « stra­té­gies en Médi­ter­ra­née orien­tale » pour faire suite à l’entretien avec J.-F. Dobelle, diplo­mate fran­çais, à pro­pos de la puis­sance mari­time de la France.

De nom­breux sché­mas, cartes et tableaux per­mettent d’avoir immé­dia­te­ment une vision syn­thé­tique et synop­tique des enjeux, comme « l’espace mari­time fran­çais » (p. 31), ou « prin­ci­pales marines de guerre – 2020 » (p. 43).

Le numéro se com­plète des rubriques habi­tuelles de la revue, non spé­ci­fi­que­ment mari­times : « ques­tions euro­péennes » (Ukraine-Pologne), « regards sur le monde » (la pré­si­dence Trump au Moyen-Orient), « his­toires » (la confé­rence de Ber­lin, 1884–1885), « les ques­tions inter­na­tio­nales à l’écran » (une éton­nante ana­lyse de Plein soleil de René Clé­ment).

On trouve enfin les résu­més des articles en anglais, et une liste des cartes et encadrés.

Cette livrai­son de la revue met en lumière les ten­sions qui s’exercent, à tout point de vue, entre l’espace frag­menté que repré­sente la mer aujourd’hui et les prin­cipes uni­ver­sels qui s’y appliquent.

yann-loïc andré

“Ques­tions inter­na­tio­nales” n° 107–108 : Géo­po­li­tique des océans, juin 2021, La Docu­men­ta­tion fran­çaise, Paris, 184 p. — 13,00 € (en vente le 22 juin)