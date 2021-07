Jean-Claude Goiri, Tectonique de l’aube

Ce que l’amour promet

Le livre de Jean-Claude Goiri peut se lire de deux façons. D’une part, le “il” du texte (ou “je” de son auteur) n’est rien sans l’autre et plus par­ti­cu­liè­re­ment sans Elle.

Mais, d’autre part, en pous­sant cette lec­ture au plus loin, celui qui reven­dique sa liberté se retrouve en état de dépen­dance et d’abdication forcée.

Cela n’enlève rien à ce texte. Bien au contraire.

C’est lorsque l’écriture échappe à son auteur qu’un texte devient encore plus intéressant.

Le pou­voir de la femme (pas n’importe laquelle) est donc autre­ment supé­rieur à la force des héroïnes de Bataille. Elle mène le jeu, crée à l’insu du plein gré de ses gré­ments phy­siques et affec­tifs un pré­ci­pice men­tal dans lequel “il” est for­cé­ment plongé.

Sa nudité (mais pas seule­ment) est sacrée. Elle pos­sède un savoir aussi héral­dique que natu­rel et une grâce aussi sanc­ti­fiante que sexuelle.

Cette séduc­tion appar­tient plus à l’inconscient qu’au conscient. Non parce qu’une telle femme ” frôle l’abîme et fleure l’interdit” (Bre­ton) mais parce qu’elle rend la vie moins dure.

Dès lors, ce que l’amour pro­met est de l’ordre de la fête qui impose à l’auteur une com­pli­cité tout sauf ascétique.

Qu’importe si le regard que l’auteur porte sur le rap­port amou­reux le cloue sur une planche.

C’est celle de son salut.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Goiri, Tec­to­nique de l’aube, édi­tions Tar­mac, Nancy, juillet 2021, 62 p. — 10,00 €.