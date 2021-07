Gianluigi Maria Masucci, La Congiunzione degli Opposti (exposition)

Méta­mor­phoses

La Congiun­zione degli Opposti est une série d’expérimentations et de per­for­mances de Gian­luigi Maria Masucci.

Depuis 2018, il réunit au centre de Naples en dif­fé­rents moments des mons­tra­tions pour illus­trer com­ment les matières peuvent faire naître de l’invisible.

Comme l’écrit Bar­bara Polla, “sa recherche, constante, est aussi per­pé­tuelle que le flux de l’eau ; une géo­gra­phie inté­rieure ; une séman­tique liquide. Et l’invention d’une nou­velle écri­ture – faite de signes, de sym­boles, une écri­ture liquide”.

L’artiste invente en consé­quence une cos­mo­go­nie qui le relie au monde pour faire par­ler le silence.

Masucci vit et tra­vaille actuel­le­ment entre Genève et Naples. Il uti­lise tous les sup­ports plas­tiques pos­sibles et ils ne cessent de les enri­chir par son expé­rience.

Il étend peu à peu son ter­ri­toire dans un uni­vers mul­ti­mé­dia afin de déve­lop­per l’énergie que sou­lève l’art lorsqu’il est véri­ta­ble­ment vivant et engagé dans la recherche de tout ce qui demeure opprimé ou caché.

Et les méta­mor­phoses de l’oeuvre per­mettent de com­prendre celui qui, dans le désir de deve­nir autre, reste prêt à se dis­soudre dans la nature pour qu’elle survive.

jean-paul gavard-perret

Gian­luigi Maria Masucci, La Congiun­zione degli Opposti, Naples, été 2021.