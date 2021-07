Se tenir vivant dans le monde

“Les figures de silences” du livre appar­tiennent aux masques des socié­tés tra­di­tion­nelles, amé­rin­diennes ou afri­caines que le poète col­lec­tionne.

Il y a là un uni­vers d’intercesseurs secrets, des masques allé­go­riques et autres “pan­tins” qui font la nique à l’ordre vernaculaire.

Mais à côté, le poète revient à des pay­sages de silence et d’énigme qui lui sont chers : ceux du sud des États-Unis, du Maroc et d’Andalousie décrits à par­tir de ses anciennes notes de voyage ainsi que celui de son vil­lage natal poi­te­vin.

Mais ce sont bien les terres arides qui dominent en tant que masques eux-mêmes mini­ma­listes de la nature humaine.

Dès lors, tout ce qui semble muet pour beau­coup, le poète en fait son gain et son grain afin de sou­li­gner bien des manques.

Ce fai­sant, des émo­tions oubliées — chez le poète lui-même — renaissent : “On oublie les saints, tout le fleuri du monde / Est sou­dain sur les tombes. /Raccourci comme on n’avait pas prévu /De la nais­sance igno­rée à la mort inconnue.”

Face à cet état des lieux, l’écriture — que l’auteur ne cesse d’interroger — crée des varia­tions mini­ma­listes d’un poème à l’autre. D’où la vibra­tion et un cer­tain plai­sir de se retrou­ver face à ce qui — sans le poète — échap­pe­rait.

Cela per­met enfin comme l’écrit l’auteur de se “tenir vivant dans le monde”.

Que deman­der de plus à la poé­sie ? Dans celle de Sacré s’entendent en sour­dine les échos de celles et ceux qui se sont tus mais qui ici renaissent sous des masques.

Ils consti­tuent le plus sûr rem­part à ce qui en bout de chaque course finit par arriver.

Mais il s’agit encore et tou­jours de lutter.

jean-paul gavard-perret

James Sacré, Figures de silences, Tara­buste, 2018, 158 p. — 15,00 €.