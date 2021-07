Bernard Chambaz, Etc.

Du chaos aux échos

Bernard Cham­baz fait concrè­te­ment l’expérience de la fini­tude, de la fra­gi­lité, du constat de la dis­so­lu­tion des corps dans le com­pa­gnon­nage avec d’auteurs qui ont connu la même dou­leur que lui.

Il révèle en même temps que cette perte est une opé­ra­tion de creu­se­ment, d’incandescence et d’éclats.

Cham­baz se débar­rasse pro­gres­si­ve­ment de ce qui l’encombre et ne retient que l’essentiel. Le chaos se retourne sur lui-même, la lumière se concentre. Elle efface les ombres du moins par­tiel­le­ment.

Du chaos aux échos, il y a là le signa­le­ment du retour­ne­ment opéré, à tra­vers le lan­gage, dans la conscience de celui qui parle dans un automne tra­ver­sier et un noyau de soli­tude élé­men­taire dans cette ten­ta­tive impos­sible de lut­ter contre la mort par la conver­sa­tion avec les dis­pa­rus” et que le “Etc.” dans son abrè­ge­ment sou­ligne dans son mys­tère inépuisable.

Le texte devient lieu d’acquiescement et celui habi­table dans la fra­gi­lité. La méta­mor­phose et l’éphémère sont assu­més avec une matu­rité abso­lue d’expression. Le dis­cours poé­tique s’articule de manière oxy­mo­rique dont le “Etc” (en reprise de Mal­larmé qui pour­tant en pros­cri­vit l’usage) reste le signe en rien banal dans son abrè­ge­ment.

Son “sus­pens” devient néan­moins la recherche d’un sens à venir contre le “déchoir” et la conver­sa­tion avec les défunts.

Tran­sporté par la clarté froide de ses illu­mi­na­tions, ce livre écrit à l’écoute de Patti Smith reste un ins­tru­ment d’exorcisme.

Demeurent la splen­deur, la per­sis­tance d’une lumière du jour comme de la nuit.

jean-paul gavard-perret

Ber­nard Cham­baz, Etc., Flam­ma­rion, Paris, 2021, 224 p.