Côté jardin, Jean Vilar et Avignon. Promenade photographique au jardin des Doms

Avignon ou le théâtre de l’été

Le petit ouvrage publié par la mai­son Jean Vilar à l’occasion de l’exposition pho­to­gra­phique en plein air, au jar­din des Doms revient cin­quante après la mort du fon­da­teur du Fes­ti­val, sur les images en noir et blanc de ses pre­miers temps et sur des extraits de textes de celui qui ini­tia cette grande aven­ture du théâtre com­men­cée en 1947.

Son titre, Côté jar­din ren­voie bien sûr à l’expression tech­nique qui désigne la par­tie droite de la scène en sou­ve­nir du jar­din des Tui­le­ries mais aussi au petit parc qui domine le Rhône, au des­sus du Palais des papes.

Mais, en par­cou­rant les pages du livre, on peut voir dans ce mot jar­din, le lieu où le spec­tacle théâ­tral se fait et se vit. Cinq pho­to­graphes (Varda, Costa, Four­nier, Lido et Lip­nitzki) ont mis en mémoire des répé­ti­tions de mises en scène à divers moments de leur éla­bo­ra­tion ( lec­tures, jeu, filage, moments de détente ) et aussi l’aventure humaine de tout un groupe de comé­diens et de comé­diennes avec ses figures de légende : Gérard Phi­lippe, ou Maria Casarès.

L’été s’impose à eux : Jean Vilar en espa­drilles et salo­pette, robe légère de Zani Cam­pan, short et mari­nière de Gérard Phi­lippe, par­tie de pétanque ou de foot.

Les jeunes enfants de la « troupe » vivent eux aussi ce temps du théâtre.

On tra­vaille et on fait la pause entre deux répé­ti­tions comme l’illustre cette belle photo pleine de ten­dresse du couple Anna et Gérard Phi­lippe (p. 26). Vilar d’ailleurs insiste sur cette dimen­sion esti­vale : le théâtre pré­fère l’air, le soleil, la pierre et l’eau. ( extrait de 33 pro­pos sur Avi­gnon). En 1964, il revient sur l’idée qu’à l’immédiate après-guerre l’aspiration du monde du théâtre et sans doute des Fran­çais était de mieux res­pi­rer, d’avoir plus d’oxygène.

Le théâtre a par­tie liée avec la vie même : le but de cette vie, c’est une façon d’écouter les autres, de vivre avec les autres, de plai­san­ter avec les autres, d’écouter les bruits des champs, une musique, un comé­dien, un chan­teur. ( p 64)

marie du crest

Côté jar­din, Jean Vilar et Avi­gnon. Pro­me­nade pho­to­gra­phique au jar­din des Doms

Car­net #1 mai­son Jean Vilar, 2021 - 12,00 €.