Olivier Gay & Tina Valentino, Nécromants – t.01 : “Le réveil de l’Archimage”

Les fan­tômes dans de nou­veaux rôles

Avec ce récit où les fan­tômes peuvent être asser­vis pour satis­faire des ambi­tions ou asser­vis pour satis­faire un besoin de ven­geance, Oli­vier Gay donne un éclai­rage par­ti­cu­liè­re­ment savou­reux sur les nécromants.

Dans l’empire Moras, les nécro­mants contrôlent les fan­tômes des morts. Ils bravent alors nombre de dan­gers pour s’approprier les savoirs, les talents, les pou­voirs de mages puis­sants, de guer­riers valeu­reux.

Morla, accom­pa­gnée de son frère Acher et de deux autres nécro­mants, est à la recherche d’une tombe. Près d’un mau­so­lée, elle réveille Boph-Êt, un mage sur­puis­sant qui s’empare du corps de la jeune femme. Acher s’enfuit pen­dant que les deux com­pa­gnons sont tués. Acher est entouré de trois fan­tômes, un vieil éru­dit, un guer­rier qui ne sait pas se battre et une dan­seuse du ventre. Mais, il n’a pas la capa­cité de s’en faire obéir. Pour­tant, il doit retrou­ver sa sœur et la sauver.

Morla, habi­tée par Boph-Êt est arri­vée à la capi­tale de l’empire. Elle/il a pris le contrôle de l’école de Magie en atten­dant de pou­voir se ven­ger des res­pon­sables de sa mort, il y a des mil­lé­naires.

Acher, dans sa quête, reçoit l’aide Ayu, une guer­rière du corps d’élite de la garde. Il lui faut retrou­ver ceux qui, il y a des mil­lé­naires, ont été capables de tuer Boph-Êt alors que ce der­nier les recherche pour se venger…

Pour faire vivre son his­toire le scé­na­riste met en scène un magni­fique anti­hé­ros accom­pa­gné de fan­tômes qui ne lui sont pas d’un grand secours. Pour­tant, il n’hésite pas, poussé par la force des cir­cons­tances, à se lan­cer dans une quête, ten­ter de déli­vrer sa sœur de la main­mise de cette entité affreuse et sur­puis­sante. Mais le scé­na­riste lui apporte un secours bien venu en la per­sonne d’une guer­rière che­vron­née.

Le scé­na­rio de ce pre­mier volet du dip­tyque se déroule sur deux époques, celle où les pro­ta­go­nistes prin­ci­paux évo­luent et une époque très loin­taine pour pré­sen­ter le mage et les conflits dans les­quels il s’est impli­qué et dont il est sorti vaincu.

Olivier Gay fait la part belle aux héroïnes, des femmes fortes cha­cune à leur manière que ce soit Morla, Ayu ou Mont­ser­rat dans un temps loin­tain.

Les acteurs prin­ci­paux sont entou­rés d’une gale­rie de seconds rôles superbes.

Le ton géné­ral est à l’humour même si l’histoire passe par des séquences dra­ma­tiques. Oli­vier Gay pri­vi­lé­gie l’humour, que ce soit dans les dia­logues tru­cu­lents entre Archer et ses fan­tômes ou les fan­tômes com­men­tant les actions des vivants. Mais il intègre des situa­tions dro­la­tiques du plus bel effet. Cepen­dant, la ten­sion pour la quête d’Ascher reste palpable.

Le des­sin est l’œuvre de Tina Valen­tino qui donne un aspect réa­liste à ses per­son­nages même si cer­tains d’entre eux sont moins humains. Les actions nom­breuses sont dyna­miques et elle pro­pose des com­bats d’une belle inten­sité. Mais, elle brosse des décors somp­tueux, des arrière-plans magni­fiques, des vues de villes, de forêts, d’intérieurs qui régalent la vue. La mise en page est écla­tée don­nant une éner­gie sup­plé­men­taire.

Les cou­leurs d’Alice Sci­mia sont à l’avenant du des­sin et mettent en valeur les scènes, qu’elles soient inti­mistes ou de grande ampleur.

Ce pre­mier tome est une belle révé­la­tion tant pour l’histoire, le contexte nova­teur et le ton humo­ris­tique que pour un gra­phisme, des­sin et cou­leur, d’une belle facture.

serge per­raud

Oli­vier Gay (scé­na­rio), Tina Valen­tino (des­sin) & Alice Sci­mia (cou­leurs), Nécro­mants – t.01 : Le réveil de l’Archimage, Bam­boo, label “Drako”, juin 2021, 48 p. – 14,50 €.