Laurence Skivée, Diaphane s’installe

Faire face au monde opaque

Une nou­velle fois, Lau­rence Ski­vée plonge vers l’épure et l’essentiel. Jaillit une trans­pa­rence à la vie de chaque ins­tant.

Quelques mots sont pré­sents pour dire l’essentiel du corps qui tra­verse le temps avec maî­trise si bien que “Par­ler de Dia­phane c’est par­ler de sa lumière.”

Celle qui reste une “bor­der line (…) à l’oeuvre du rien”, parle non pour ne rien dire mais rete­nir l’essentiel en fei­gnant de ne pas y tou­cher : elle parle et oublie. Voire… La beauté émerge du banal en met­tant en exergue la beauté des coïn­ci­dences et en mêlant humour au second degré et pro­fon­deur. Lau­rence Ski­vée cultive le para­doxe vu l’improbabilité d’un centre.

Troubles et défaillances créent des tra­jets d’une fuite à répé­ti­tion. Le peu ins­crit odys­sées et chutes entre crêtes et creux.

Les paroles demeurent ger­mi­na­tives dans un cor­pus de reliques qui rendent la vie plus vive sans jamais s’appesantir. Entre fuite et fixa­tion, toute pen­sée après peu de temps s’arrête mais pour entrer dans — peut-être — l’irréalisable. Au besoin, Lau­rence Ski­vée coupe à mi-chemin pour mieux repar­tir sans jamais se satis­faire de ce qu’elle vient d’écrire et se pré­pa­rant à autre chose.

C’est là un com­bat avec le corps pour faire face au monde opaque.

L’auteure se remet en selle autant par ins­tinct que par intel­li­gence. Si bien que l’isolée ne cesse d’établir des rap­ports d’elle à elle, à nous et à bien des impres­sions aussi pas­sa­gères qu’à leur manière ren­ver­santes dans une suite de coïn­ci­dences défaites. La créa­trice les rec­ti­fie patiem­ment à tra­vers une poé­tique du corps et ses rai­sons sou­vent par­ti­cu­lières.

Ce livre en devient le “process”.

jean-paul gavard-perret

Lau­rence Ski­vée, Dia­phane s’installe, L’Ane qui butine, Bel­gique, 2021, 172 p.