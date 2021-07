Alain Quella –Villéger, Pierre Loti, une vie de roman

Le goinfre et le gouffre

Louis-Marie-Julien Viaud aka Pierre Loti (1850 — 1923) fut offi­cier de marine, écri­vain et membre de l’Académie fran­çaise. Il a laissé une œuvre riche et variée, consti­tuée de romans, de récits de voyages mais aussi d’écrits auto­bio­gra­phiques.

Son exis­tence intime fut très mou­ve­men­tée. Il en vécut une par­tie entre deux “épouses” pour assu­rer sa des­cen­dance et connut avec une riche gene­voise un amour com­pli­qué et illi­cite. Mais son éro­to­ma­nie ne s’arrêta pas en si bon che­min et ses amours bi-sexuels furent nom­breux et variées.

La figure cen­trale resta pour lui sa mère. On se sou­vient de son lap­sus lors de son décès “ma mère vient de m’ouvrir”.

Celui qui navi­gua entre mère et mer, peur de l’abandon et l’exil, dépres­sion et exhi­bi­tion débuta très vite une longue série de voyages dans le monde entier.

Entre autres à Tahiti où il sera bap­tisé « Loti », qui désigne une variété de lau­rier rose. De son expé­rience tahi­tienne, il tirera en 1880 le roman Le Mariage de Loti, qui entre­tient la confu­sion entre fic­tion et réa­lité.

Un an avant, son pre­mier roman Aziyadé, publié sans nom d’auteur, révéla un auteur qui par son trai­te­ment de la fic­tion fut un pré­cur­seur du nou­veau roman.

C’est pour­tant avec Pêcheur d’Islande et Ramunt­cho qu’il connut le suc­cès qui fit de lui un auteur tou­jours pré­sent et dont la bio­gra­phie donne une superbe tra­ver­sée de ses trans­gres­sions qui cachent une per­son­na­lité aussi atta­chante que com­pli­quée. Alain Quelle-Villéger le rap­pelle sans voyeu­risme et sur­tout en mettent l’accent sur l’essentiel de celui qui fut par­tagé entre goin­fre­rie exis­ten­tielle et gouffre.

Ce qui ne l’empêcha pas de mul­ti­plier ses propres per­son­nages et masques au sein de fête qu’il orga­ni­sait dans sa ville natale afin de dire leur fait aux bour­geois de la cité qui avait “condamné” son père.

jean-paul gavard-perret

Alain Quella –Vil­lé­ger, Pierre Loti, une vie de roman, Calmann-Lévy, Paris, 2019.