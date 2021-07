Narjisse TDK Moumna, Mon premier Nobel : Bottom

Le com­bat de la langue contre elle-même

Avide d’art total, Nar­jisse TDK Moumna pro­pose une pièce para­doxale et baroque.

Elle prend sa source dans la Renais­sance et chez Sha­kes­peare pour trans­for­mer une sorte de Mys­tère du Moyen Age en pièce d’avant-garde qui aurait tran­sité par Jarry.

Tout pour­rait être fou­traque et l’est par­fois. TDK est en effet super­be­ment douée et joue de bien des codes.

La langue d’aujourd’hui est là mais dans une ver­si­fi­ca­tion dans l’esprit et le style du maître élisabéthain.

En ce nou­veau “Songe”, Bot­tom est la star. Mais, sur­tout, l’auteure en pro­fite pour révi­ser le lan­gage et sa por­tée. Même les patro­nymes ne sont pas oubliés.

Néan­moins, qu’on s’appelle Flute, Douillet, Toi­lette d’Araignée, Graine de mou­tarde, Crève-la-fin ou Cognas­sier ne doit pas assi­gner de tels indi­vi­dus à une rési­dence nomi­nale for­cée ou confinée.

Mille grâces sont donc accor­dées au lan­gage qui emmène d’un point A au point B ou Z selon divers types de varia­tions dans une fête où les caprices de l’amour se pro­noncent à tra­vers les atours d’une langue aussi noble que de roture et ce, dans le plai­sir de diverses joutes.

“Grande Funam­bule”, TDK ne cesse d’inventer des saillies impré­vi­sibles dans le “foisonné-foisonnant et le tur­brû­lant” d’un texte mus­clé et filandreux.

L’ensemble est accom­pa­gné d’une musique (dont la par­ti­tion est incluse dans le livre) de Björn Puhr. Elle donne son apport sonore à une telle for­ge­rie de paroles entre vers et prose par celle qui bouge sans cesse.

Une telle chan­son de geste crée un choeur com­mun à tra­vers des corps dis­pa­rates là où tout centre est dérangé.

L’exer­cice est mené tam­bour bat­tant par celle qui, venue naguère de Fez, engage la langue en un com­bat contre elle-même pour l’emporter plus loin.

jean-paul gavard-perret

Nar­jisse TDK Moumna, Mon pre­mier Nobel : Bot­tom, édi­tions Douro, col­lec­tion Bleu Tur­quoise, Paris, 2021, 86 p. - 16,00 €.