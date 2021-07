La Vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 (coll.)

Quelques pas vers le rapprochement

Ce “dic­tion­naire ency­clo­pé­dique vivant“ se pro­pose de faire mieux connaître en France la pen­sée d’Europe cen­trale et orien­tale, sou­vent igno­rée, quand elle n’est pas négli­gée pour être per­çue comme “pro­vin­ciale“ par com­pa­rai­son avec celle de l’Ouest. L’excellente intro­duc­tion, due aux codi­rec­trices de l’ouvrage, méri­te­rait d’être édi­tée en pla­quette au béné­fice des lec­teurs qui rechignent à lire ce gros volume : elle aurait de quoi les y inci­ter, expo­sant clai­re­ment cer­taines ten­dances intel­lec­tuelles dif­fé­rentes des nôtres, et d’autant plus sus­cep­tibles d’enrichir le débat et la trans­mis­sion culturelle.

L’accent est mis, dans la plu­part des textes, sur la lutte contre les tota­li­ta­rismes, que ce soit par le biais des arts et des lettres ou par celui de la phi­lo­so­phie. Le lec­teur tirera pro­fit, entre autres, des mises en garde de Vaclav Havel pour qui la société tota­li­taire du XXe siècle est “un miroir gros­sis­sant de la civi­li­sa­tion moderne en son entier“ et un “por­trait pros­pec­tif pos­sible du monde occi­den­tal“ (p. 20), ou de l’analyse des trois types d’aliénation par le phi­lo­sophe Assen Igna­tov (pp. 29–32).

L’article de Chan­tal Del­sol sur les “Démo­cra­ties illi­bé­rales“ offre une éclai­rage irrem­pla­çable sur ce phé­no­mène, en expli­quant ses ori­gines, liées en par­tie à l’attachement des peuples d’Europe cen­trale pour leur tra­di­tion cultu­relle, en par­tie à la culture de sou­mis­sion pré­sente dans ces pays.

De son côté, “Gie­groyc, les écri­vains du cercle de Kul­tura“, par Maria Dela­per­rière (pp. 233–237), met en valeur la flo­rai­son excep­tion­nelle de la culture polo­naise en France entre 1947 et les années 1980. Parmi les meilleurs articles de l’ouvrage, il faut citer aussi “Homo sovie­ti­cus“ de Woj­ciech Bono­wicz, “Huma­nisme euro­péen“ de Jacques Dewitte, “Iden­ti­tés en Europe cen­trale“ de Michel Mas­lowski et “Incom­mu­ni­ca­bi­lité d’expériences Est/Ouest“ de Joanna Nowi­cki. Les lire atten­ti­ve­ment, c’est réduire la sus­dite “incom­mu­ni­ca­bi­lité“. A ce pro­pos, on peut rele­ver éga­le­ment “Trans­fert cultu­rel“ par Damien Ehrhardt qui met en valeur la cir­cu­la­tion des idées entre l’Est et l’Ouest.

On appré­cie beau­coup aussi “Seconde dimen­sion de la pen­sée. Cri­tique du car­té­sia­nisme occi­den­tal“ de Antoine Arja­kovsky, où se trouve résu­mée de manière lim­pide la pen­sée de Ches­tov et de la lignée intel­lec­tuelle qui en est issue. “Trans­cen­dance hori­zon­tale“ de Michel Mas­lowski évoque, entre autres, la phi­lo­so­phie de Les­zek Kola­kowski, qui a des points com­muns avec celle de Levi­nas et de Tisch­ner.

Sous un angle poli­tique davan­tage qu’intellectuel, Georges-Henri Sou­tou explique très bien la satel­li­sa­tion de l’Europe cen­trale et orien­tale par l’URSS, dans le cha­pitre “Rela­tion à la Russie“.

La richesse d’informations et le niveau de la plu­part des cha­pitres contrastent de façon mal­ve­nue avec l’indigence de quelques articles, dont “Ciné­ma­to­gra­phie rou­maine après 1945“, par Hari­clea Nico­lau, qui frappe par sa briè­veté – inver­se­ment pro­por­tion­nelle à l’ampleur du sujet dont il traite – et par l’incurie consis­tant à pré­sen­ter plu­sieurs films sous des titres dif­fé­rents de ceux qui per­mettent de les iden­ti­fier depuis leur sor­tie en France (un exemple : “L’agent de police, adjec­tif“ au lieu de “Poli­cier, adjec­tif“, p. 105). N’y avait-il pas moyen de confier à quelqu’un de plus com­pé­tent le soin d’étudier l’une des ciné­ma­to­gra­phies euro­péennes les plus remar­quables des trente der­nières années ?

On déplore aussi l’ignorance – can­dide ou ten­dan­cieuse ? – des spé­cia­listes qui ont jugé qu’il était inutile de consa­crer un cha­pitre à Niko­laï Kant­chev, le poète bul­gare du XXe siècle le plus tra­duit à tra­vers le monde (y com­pris en France), et les com­pé­tences limi­tées de Niko­laj Are­tov (“Lit­té­ra­ture bul­gare écrite à l’étranger“) qui connaît Rouja Laza­rova, mais pas Denitza Bant­cheva, en matière d’écrivains fran­çais contemporains.

agathe de lastyns

Col­lec­tif, sous la direc­tion de Chan­tal Del­sol & Joanna Nowi­cki, La Vie de l’esprit en Europe cen­trale et orien­tale depuis 1945, édi­tions du Cerf, avril 2021, 1000 p. – 39,00 €.