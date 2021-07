Fabienne Jacob, Ma meilleure amie (Rentrée Littéraire 2021)

Fran­chir vrai­ment le seuil de la vie

Si l’on deman­dait à la nar­ra­trice de Ma meilleure amie qu’elle le devienne, soit elle esqui­ve­rait en sou­riant, soit comme ici elle plon­ge­rait sous les mots. Preuve que ce superbe roman est une manière de fran­chir vrai­ment le seuil de la vie.

Et ce, au moment où l’héroïne revient alors la raison.

Celle qui depuis son enfance n’était que de pas­sage amorce halte afin que le soleil brille sur un temps qu’elle va pou­voir se don­ner. Pour l’heure, elle retrace son exis­tence entre ses deux amies d’études et de vie, Rosie et Sambre, avant qu’Anders les rejoignent et que Sambre dis­pa­raisse mys­té­rieu­se­ment.

La nar­ra­trice aurait dû ou pu appa­raître à cet instant-là. Mais il fal­lut attendre.

Elle resta encore une autre avant de se poser face à sa propre unité de mesure. A savoir sa vie, son souffle au-delà des sen­sa­tions inef­fables que rameute sans cesse le passé. Il s’agit de le cor­ri­ger. Mais pas à la légère.

Le moment est venu pour la nar­ra­trice d’interrompre son mono­logue au cœur d’une soli­tude. Quelques images forment en elle une voûte.

Le son de sa voix semble enfin la por­ter ou l’emporter. Sur le che­min qui n’est plus du retour, elle pousse son caillou puis un autre plus proche de ses désirs. Plon­ger comme elle le fait à la fin per­met de com­men­cer la migra­tion de l’âme et du corps à perte de vue à la ren­contre du ter­ri­toire inté­rieur.

Le tout en gar­dant intacte sa faiblesse.

Car, pour ne pas acqué­rir des forces qui ne seraient pas les siennes, elle doit parier sur elle.

jean-paul gavard-perret

Fabienne Jacob, Ma meilleure amie, Buchet-Chastel, Paris, aout 2021, 224 p. — 17,00 €.