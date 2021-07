Sara B. Elfgren & Karl Johnsson, VEI

La mytho­lo­gie scan­di­nave revisitée

Depuis le drak­kar du prince Eidyr en route vers Jötun­heim, les terres pro­mises par Odin, Dal le guer­rier voit le corps d’une jeune femme flot­ter. La peur s’empare de l’équipage lorsqu’elle ouvre les yeux. Elle dit s’appeler VEI, ran du trou­peau de Vei­dar et elle ne leur veut aucun mal, sim­ple­ment aller chez elle à Jötun­heim, le domaine des géants de glace. Avant qu’ils puissent l’immoler, une tem­pête jette le navire sur une côte. Alors que Dal, obéis­sant aux ordres de son maître pré­pare le sacri­fice, Vei­dar, un géant, inter­vient.

VEI a été pré­pa­rée pour le tour­noi du Meis­ta­ri­lei­kir, une suite de com­bats qui opposent les cham­pions des géants à ceux d’Odin et des dieux Ases pour le contrôle de Mid­gard, le monde des humains. VEI va accom­plir ce pour quoi elle a été pré­pa­rée, for­mée. Mais les cham­pions d’Odin sont dif­fi­ciles à vaincre. Bien que gagnant les pre­miers com­bats, elle va devoir accep­ter une aide aussi peu fiable que pos­sible, celle de Loki, le dieu habile et fourbe qui veut se ven­ger de ceux qui le dédaignent. Mais, alors…

Les humains comptent peu dans la lutte qui oppose ces enti­tés. Ils n’ont droit ni à la parole, ni à un libre arbitre. VEI s’inscrit dans un com­bat mil­lé­naire qui oppose les géants aux dieux et qui a trop sou­vent vu Odin triom­pher. Toute l’histoire passe par le regard de VEI, l’héroïne incon­tes­table de cette saga. Avec elle, la scé­na­riste fait vivre toutes les étapes de son par­cours, les com­bats bien sûr, mais aussi les ren­contres, les espoirs, les doutes, les échecs, les moments de bon­heur dans les bras de Dal, dans d’autres moins sin­cères.

C’est toute la gale­rie des divi­ni­tés qui défile avec leurs petits cal­culs, leurs intrigues, leurs inté­rêts minables. On retrouve, comme dans toutes mytho­lo­gies, ces dieux aussi peu glo­rieux que les humains avec leur peti­tesse de vues, prêts à toutes les traî­trises, les com­plots, les déloyau­tés pour atteindre leur but, satis­faire leur ego, acca­pa­rer des richesses…

Avec VEI, les auteurs pro­posent un pano­rama des grandes figures de la mytho­lo­gie scan­di­nave, dans une épo­pée monu­men­tale, avec les dieux et les géants qui se livrent une bataille par humains inter­po­sés, en les sacri­fiant. Ceux-ci sont justes négli­geable à leurs yeux. Cepen­dant, VEI repré­sente une cer­taine valeur aux yeux du géant dans la mesure où elle doit l’aider à assu­rer une supré­ma­tie per­due depuis des mil­lé­naires.

Sara B. Elf­dren pro­pose une héroïne bien réso­lue à accom­plir son des­tin dans un récit rythmé. On se retrouve faci­le­ment dans ces gale­ries de pro­ta­go­nistes, même si l’on n’est pas fami­lia­risé avec l’univers nor­dique qui met en scène Odin, bien sûr, mais aussi Thor, Freyja, Idunn, Skadi, Loki…

C’est à Karl John­son qu’il revient de mettre en images cette saga ver­ti­gi­neuse, de rendre cré­dible la coha­bi­ta­tion des « petits humains » par rap­port aux géants, aux dieux. Il livre des planches détaillées, des com­bats dyna­miques et une gale­rie de pro­ta­go­nistes fort dif­fé­rents dans leur repré­sen­ta­tion et donc faci­le­ment iden­ti­fiables.

Un album pas­sion­nant qui per­met une approche appro­fon­die de la mytho­lo­gie nor­dique à tra­vers un récit tonique mis en images de belle manière.

lire un extrait

serge per­raud

Sara B. Elf­gren (scé­na­rio),& Karl Johns­son (des­sin et cou­leur), tra­duit de l’anglais par Mar­got Negroni, VEI, Ankama, mai 2021, 344 p. – 26,90 €.