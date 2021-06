Yves Hugues, Piste au noir

Une enquête ori­gi­nale et passionnante

Dans l’aéroport de Roissy, un cro­co­dile s’échappe de la sta­tion ani­ma­lière de la zone de fret. Il a faim. Il croque dans une viande tiède qui ne se débat pas et il pour­suit son che­min, avant d’être abattu.

Alors qu’il s’occupe de Robin, le fils de Valen­tine qui habite l’étage en des­sous, Yann Gray entend à la radio l’annonce de la décou­verte d’un corps dans les sous-sols de Roissy. Sur les lieux, en charge de l’enquête, Yann regarde le cadavre du cro­co­dile avant celui d’un homme à qui il manque un bras. Le méde­cin légiste diag­nos­tique un assas­si­nat avant la perte du membre. Mais la ques­tion est de com­prendre ce que cet homme fai­sait là, sans bagages, sans billet. Les recherches font appa­raître qu’il est venu à pied, qu’il n’attendait aucun pas­sa­ger.

Et Yann Gray n’est pas au bout de sur­prises en plon­geant dans le quo­ti­dien de l’aéroport, une véri­table ville dans la ville. Com­ment retrou­ver un assas­sin quand le défunt est un inconnu mais que les sus­pects ne manquent pas…

Ce roman remet en scène Yann Gray, ce poli­cier aty­pique ren­con­tré dans Pâle copy­cat (l’aube –2020). L’auteur lui donne un pro­fil bien par­ti­cu­lier en le fai­sant sup­por­ter une hyper­os­mie à la suite d’une bles­sure par balle à la tête. Depuis, avec son sens de l’odorat exa­cerbé, il per­çoit toutes les sen­teurs, mêmes les plus ténues. Aussi, il est fré­quem­ment agressé par des fra­grances fortes, des effluves lourds.

Il par­tage sa vie entre Valen­tine, sa maî­tresse aux rap­ports tendres bien par­ti­cu­liers, son fils Robin et la mère de celle-ci, Mamou­nette une férue, entre autres, de mots croi­sés. Cette pas­sion donne des échanges via les réseaux sociaux ou par Robin inter­posé sur les défi­ni­tions qui lui posent pro­blème. Ainsi, dès le début, elle sèche sur Ligne en déran­ge­ment en 9 lettres. La propre mère de Yann, en mai­son spé­cia­li­sée, ne le recon­naît pas et le prend pour son époux.

L’enquête l’amène à fré­quen­ter nombre de per­son­nages repré­sen­ta­tifs de ceux qui tra­vaillent ou qui hantent ces lieux, leurs par­ti­cu­la­ri­tés, leurs spé­ci­fi­ci­tés et fait décou­vrir la face cachée de Roissy, le fonc­tion­ne­ment de cet aéro­port, l’organisation des ser­vices. Il intègre dans son récit Alfred, de son vrai nom Meh­ran Karimi Nes­sari, un ira­nien expulsé de son pays et déchu de sa natio­na­lité, refoulé de par­tout et blo­qué dans la zone inter­na­tio­nale. Il décrit, par petites touches, la vie de cet homme qui a passé dix-huit ans dans cette zone de tran­sit.

Il pré­sente éga­le­ment l’activité des Plane Spot­ters, ces pas­sion­nés d’avions qui rodent aux alen­tours des aéro­ports. L’auteur évoque éga­le­ment les évé­ne­ments drôles qui peuvent sur­ve­nir mais aussi les faits tra­giques comme ces pas­sa­gers clan­des­tins cachés dans les trains d’atterrissage et dont le corps congelé tombe lorsque les roues se déploient. Il cite les pro­cé­dures des mai­ries pour enter­rer ces corps tom­bés du ciel.

Paral­lè­le­ment, il mobi­lise son enquê­teur et son nez excep­tion­nel pour authen­ti­fier la tête d’Henri IV à par­tir d’une opé­ra­tion authen­tique menée par un jour­na­liste. Magni­fi­que­ment docu­menté, ce récit humo­ris­tique, sub­til, avec un style enlevé, une écri­ture effi­cace, dévoile un uni­vers que l’on tra­verse pré­oc­cupé par les horaires et la porte d’embarquement.

Yann Hugues aborde ainsi dans son livre nombre de sujets et com­pose une intrigue déli­cieuse pour un vrai régal de lecture.

serge per­raud

Yves Hugues, Piste au noir, Édi­tions de l’aube, coll. Mikros Noir, mai 2021, 256 p. – 12,00 €.