Parr, Cattelan, Ferrari, VillaToilet Martin Medici PaperParr

L’expo­si­tion “Vil­la­Toi­let” réunit pour la pre­mière fois le pho­to­graphe bri­tan­nique Mar­tin Parr et les deux créa­teurs du maga­zine “Toi­let­Pa­per” Mau­ri­zio Cat­te­lan et Pier­paolo Ferrari.

L’iti­né­raire est fas­ci­nant par les prises et leur éven­tail de cou­leurs. Plus de qua­rante pho­to­gra­phies occupent une par­tie des jar­dins Renais­sance de la Villa Médi­cis et per­mettent une déam­bu­la­tion dans la mise en espace conçue par Alice Gré­goire et Clé­ment Périssé, archi­tectes et pen­sion­naires de l’Académie de France à Rome.

Ce mon­tage illustre la col­la­bo­ra­tion entre Mar­tin Parr, Mau­ri­zio Cat­te­lan et Pier­paolo Fer­rari pour le livre Toi­let­Mar­tin Paper­Parr publié en 2020 par l’éditeur Damiani.

Elle réunit des images les plus emblé­ma­tiques des trois artistes. Le corps, la nour­ri­ture, les ani­maux sont les motifs majeurs qui seg­mentent ce par­cours où alternent petits for­mats et tirages monu­men­taux.

Ils épousent le pay­sage et le lieu jusqu’à accen­tuer l’impertinence des trois tru­blions de l’art contem­po­rain entre nar­ra­tions aussi véristes que surréalistes.

jean-paul gavard-perret

Parr, Cat­te­lan, Fer­rari, Vil­la­Toi­let Mar­tin Medici Paper­Parr, Aca­dé­mie de France à Rome — Villa Médi­cis, du 2 juillet au 31 octobre 2021.