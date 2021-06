Typhaine Garnier, Configures

Ajou­ter du lan­gage au langage

Typhaine Gar­nier tranche les mots mais jamais pour les mettre kaput.

C’est un accou­che­ment sur le siège du “more” afin d’ajouter du lan­gage au lan­gage lorsqu’il s’étrange dans des fila­tures de roues-baies là où les égo­cen­triques reçoivent une volée de bois vert par celle qui le hante.

La poé­tesse est en effet fée de ramures dont on fait les balais de sor­cières. Elle nous frappe dans ces traces et de ses farces à mots décou­verts.

Bref, on fesse-toi dans un jeu poé­tique de boules à facettes.

L’auteure recon­fi­gure à sa main autant l’Almanach de Michel le jar­di­nier, Ovide, Vir­gile, Vil­liers de l’Isle-Adam, Sade, Catulle, Bloy que bien d’autres dans des pay­sages pic­tu­raux.

Il y a là ce qu’elle nomme com­pote de figues, pâté d’anguilles sous roche plus que sous cloche.

Par “Noue­ments, Ser­re­ments, Res­sas­se­ments, Fraî­chis­se­ments, Dénouages”, Typhaine Gar­nier met le feu aux poutres quel qu’en soit le bois.

Et en guise d’éros, la Femme éten­due sur la plage de Picasso devient la “vul­né­rable” nue de par­tout au milieu de petites amou­reuses aux lèvres des­sé­chées pour peu de temps encore.

S’ébrouent — par­fois en couples — bien des bou­lets qu’on nomme hommes ou ce qui en tient lieu et qui ne valent pas tou­jours mieux qu’une bête. Leur mas­cu­le­ment est des plus pro­vi­soires.

Ils sont pris dans la danse de la poé­tesse qui les tra­vol­te­rait du côté de Nogent, là où ne coule pas la scène sauf lorsqu’ils pié­tinent la maî­tresse femme de mots au lieu de la faire cha­lou­per jusqu’à plus soif.

jean-paul gavard-perret

Typhaine Gar­nier, Confi­gures, édi­tions Lur­lure, 2021, 96 p. –16,00 €.