Edyr Augusto, Casino Amazonie

Dans les bas-fonds de l’Amazonie

À Bélem, dans le nord du Bré­sil, l’auteur suit une série de per­son­nages, dont Gio, marié à Zaza, une naine avec qui il tient une boîte de nuit ; Paulo, devenu poli­cier pour se sor­tir de la misère et amou­reux depuis le lycée de la très belle Paula, elle-même petit génie des mathé­ma­tiques qui se sert de ce don et de sa beauté pour plu­mer les pigeons au poker (alors que les jeux d’argent sont illé­gaux au Bré­sil, même si les mal­frats locaux font leur for­tune grâce aux tables et salles clan­des­tines).

En paral­lèle, un chi­rur­gien reconnu se trans­forme en Mr Hyde la nuit et assou­vit ses pul­sions en étran­glant des clo­chards et autres toxi­co­manes dans la rue.

Chez Edyr Augusto, l’écriture est simple mais juste et la des­crip­tion qu’il fait de sa région natale ne cor­res­pond en rien à l’image de carte pos­tale des plages de Rio. Ici, tout est noir et glauque, sale, l’argent règne en maître et il est à l’origine de toutes les vio­lences, au mépris de la vie humaine. Dans Casino Ama­zo­nie, comme dans Pssica, aussi paru chez Asphalte en 2017, ça dézingue à tout va.

Le lec­teur est prié de ne pas trop s’attacher aux per­son­nages : d’une part parce que même les hon­nêtes et les gen­tils finissent par se salir et d’autre part parce qu’ils risquent fort de ne pas sur­vivre jusqu’à la fin du livre.

Le parti-pris sty­lis­tique d’Edyr Augusto est recon­nais­sable à sa façon de pla­cer dia­logues et récit sur le même plan, dans un flux ver­bal qui emporte et immerge le lec­teur dans les bas-fonds comme dans les échanges entre les per­son­nages. Évi­dem­ment, ce choix peut désta­bi­li­ser (qui parle ? est-on dans le récit ou un dia­logue ?), mais ce qui res­sort du roman, c’est avant tout sa force et sa vita­lité morbide.

agathe de lastyns

Edyr Augusto, Casino Ama­zo­nie, tra­duit du por­tu­gais (Bré­sil) par Diniz Gal­hos, Asphalte, mars 2021, 208 p. – 20,00 €.