Alberto Moravia, L’homme nu et autres poèmes

Dans la “zone d’ombre”

En dépit de son suc­cès en tant que roman­cier et essayiste, Mora­via a tou­jours regretté de n’avoir été qu’un « poète raté ».

Ce désir déçu l’a entraîné à ne pas publier de poèmes de son vivant.

Néan­moins, Mora­via a tou­jours lu des poètes (Mon­tale, Eliot, Apol­li­naire, Paso­lini, Penna et Elsa Morante). Et il a tou­jours écrit des poèmes. Cette édi­tion bilingue pro­pose des poèmes écrits dans les années 70 et 80.

Ils explorent des thé­ma­tiques chères à son uni­vers : ennui, nudité de la vie, désenchantement.

Contrai­re­ment au roman, le poème per­met de don­ner à ces thèmes une expres­sion plus inti­miste. Le genre devient pour lui une forme de jour­nal.

A côté de cette néga­ti­vité sur­gissent des poèmes de l’enchantement.

Ce qu’il nomma ses « comp­tines » se veulent simples, sans images et sque­let­tiques.

Les vers nom­breux sont consti­tués le plus sou­vent de deux ou trois mots.

Ce mini­ma­lisme et cette nudité entraînent à l’essentiel et à l’écoulement de la vie et de ses choses dans une “zone d’ombre” par celui qui s’estime “immobile/ comme un mort/ bien conservé/ dans/ un bloc/ de glace”.

jean-paul gavard-perret

Alberto Mora­via, L’homme nu et autres poèmes, trad. ita­lien, René de Cec­catty, Flam­ma­rion, Paris, 2021, 320 p. — 21,00 €.