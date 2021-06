Véronique Bourgoin, Undelivered Message (exposition)

Pertur­ba­tions perceptives

Dans son ins­tal­la­tion “Unde­li­ve­red mes­sage”, Véro­nique Bour­goin place le télé­vi­seur au centre de son ques­tion­ne­ment artis­tique. Il devient le totem du culte à l’image et la source de lumière des mes­sages codés.

Dans ce but, elle uti­lise trois écrans. Ils dif­fusent des images en boucle, Deux montrent une femme-déesse dans le désert cali­for­nien et le troi­sième une femme-cyborg dans le Paris déserté du prin­temps 2020.

Les télé­vi­seurs sont parés de tenues de camou­flage qui les dis­si­mulent. Ils se trans­forment en monstres. Les vidéos dif­fu­sées sont accom­pa­gnées d’une com­po­si­tion musi­cale ori­gi­nale de Jeanne Susin avec laquelle l’artiste tra­vaille sou­vent.

Elle place aussi à côté des télé­vi­seurs un man­ne­quin. Sa peau est rem­pla­cée par des rési­dus natu­rels. Il est revêtu d’un masque où défile un mes­sage codé en lan­gage FTP (5) et d’une tenue éven­trée qui montre l’image d’un corps consti­tué d’éléments natu­rels et minéraux.

Le spec­ta­teur est invité à s’asseoir sur trois selles de vélo afin d’hypostasier la fra­gi­lité du corps humain. Véro­nique Bour­goin estime en effet que la tech­no­lo­gie finira par absor­ber la sin­gu­la­rité des hommes et des femmes et elle scé­na­rise ce futur et para­doxal “éco­sys­tème”.

Elle met aussi en évi­dence à quel point les échanges ont lieu à dis­tance, loin de toute pré­sence phy­sique des corps avec l’extension des machines à un moment où l’être humain passe de plus en plus de temps face aux écrans.

Demeure une suc­ces­sion d’enjambements, d’accords et désac­cords plas­tiques afin d’ironiser le réel comme l’art à par­tir d’un double maté­riau: le rebut et la création.

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Bour­goin, Unde­li­ve­red Mes­sage, à l’occasion de l’exposition “Dis­tor­sions et brouillages”, Sini­baldi, Arles, du 25 juin au 25 sep­tembre 2021.