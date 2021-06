Coco Texedre, Un vent nouveau

Enga­ge­ment fémi­nin et féministe

La gale­rie Natha­lie Béreau pré­sente une nou­velle fois le tra­vail pic­tu­ral de l’artiste Coco Téxèdre à tra­vers deux ensembles : l’installation « Ribam­belles » de 2004 et ses nou­velles pein­tures « Pol­lens » com­men­cées en 2019.

Lors de la créa­tion du pre­mier, l’artiste s’attaquait à la vio­lence faite aux femmes, sujet encore tabou. Et ce, à tra­vers 22 che­mises dis­po­sées en longue rondes de com­plaintes sourdes et prégnantes.

Ces che­mises du XIXe siècle appar­te­naient à du linge d’un hôtel que l’artiste acheta sur une bro­cante. Cha­cune d’elle porte des ini­tiales bro­dées du per­son­nel et l’artiste les a recou­vertes d’un papier marou­flé rouge sur lequel l’artiste — après avoir ins­crit sur une d’elles chaque jour de la semaine — a des­siné un ventre arrondi d’une femme enceinte, un sexe fendu et des élé­ments du corps fémi­nin deve­nus des cibles.

Il s’agit par une telle ins­tal­la­tion d’offrir une méta­phore à la vio­lence mais aussi de mettre en évi­dence un ave­nir moins injuste par le mou­ve­ment impli­cite de la force des corps réunis.

Dans le second ensemble, les huiles rouge-jaune et bleu-vert sur papier marou­flé sur la toile pro­posent des formes géo­mé­triques rondes ou ovales, por­tant à leur sur­face des sca­ri­fi­ca­tions, des points. Cela crée une dyna­mique et une logis­tique de mou­ve­ment grouillant sou­li­gné par­fois par une écri­ture à l’encre noire dense, avec des répé­ti­tions de mots ou de phrases.

Le pol­len devient la pous­sière conte­nant le fécon­dant de la vie. Et d’une cer­taine façon, par la bande, les femmes sont représentées.

Preuve que Coco Téxèdre fait tou­jours preuve du même enga­ge­ment fémi­nin et féministe.

jean-paul gavard-perret

Coco Texedre, Un vent nou­veau, Gale­rie Natha­lie Béreau, Chi­non, du 18 juin au 19 sep­tembre 2021.