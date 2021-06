Franco Fontana, Language of Colour (exposition)

Au-delà du réel

Franco Fon­tana, né en 1933 à Modène, en Ita­lie est un des pho­to­graphes qui ont ouvert de nou­velles pers­pec­tives à la pho­to­gra­phie. Ses oeuvres sont pré­sentes dans tous les grands musées du monde.

Pour lui, la cou­leur est essen­tielle : “La créa­ti­vité, avec l’aide de la cou­leur, n’est pas seule­ment une créa­tion arbi­traire mais un mou­ve­ment qui pro­pulse la vie.” écrit-il.

Pour le pion­nier ita­lien des pay­sages intenses et abs­traits, la cou­leur exprime moins un rap­pro­che­ment avec le réel qu’elle pro­pulse vers son au-delà et ce, dans dès l’époque de ses débuts où la pho­to­gra­phie cou­leur était tech­ni­que­ment exi­geante et s’éloignait des normes éta­blies par le noir et blanc.

Les pho­to­gra­phies de Fon­tana deviennent abs­traites et poé­tiques car les pay­sages sont consti­tués de courbes et de rayures. Cam­pa­gnards ou urbains, dans de tels pay­sages la cou­leur se heurte à la sur­face de l’image.

Pay­sage de La Havane, auto­routes, rues maro­caines, villes amé­ri­caines ou cam­pagne ita­lienne sont le sujet de prises aussi spon­ta­nées qu’expérimentales au sein d’une magie visuelle ins­til­lée par une sorte de joie créa­trice. Entre autres dans les pola­roïds qui incarnent des moments où Fon­tana est saisi par un jeu par­ti­cu­lier de formes et de couleurs.

jean-paul gavard-perret

Franco Fon­tana, Lan­guage of Colour, Atlas Gal­lery, Londres du 16 juin au 4 sep­tembre 2021.