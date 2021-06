Erik Dhont, Landscape Architects : Works 1999–2020

Paisible dupli­ca­tion

Le pay­sa­giste belge Erik Dhont est consi­déré par cer­tains comme un des grands créa­teurs de jar­din de son époque. Certes, il a enchanté châ­teaux et parcs en Alle­magne et ailleurs.

Néan­moins, sa vision du jar­din reste des plus pas­séistes et romantiques.

A l’inverse d’Yves Bru­nier qui révo­lu­tionna l’idée de l’architecture du jar­din, Dhont ne fait que dupli­quer un sen­sible reconnu.

Il ne fait que jouer — certes avec brio — au moyen des élé­ments qui existent : fleurs, herbes, espaces, textures.

Ses para­dis verts intem­po­rels, qui sont le résul­tat d’un véri­table savoir-faire, sont pro­fon­dé­ment enra­ci­nés dans la tra­di­tion euro­péenne des jar­dins.

Ils repré­sentent la lon­gé­vité, l’évolution, les rêves et la vie. Mais dans la duplication.

Dans cette deuxième mono­gra­phie, Dhont pré­sente ses créa­tions des vingt der­nières années, com­bi­nant des pho­to­gra­phies avec des des­sins abs­traits, des plans de plan­ta­tion colo­rés et des modèles sculp­tu­raux qui reflètent sa démarche artis­tique.

Des vues intimes de créa­tions sémi­nales telles que le jar­din du créa­teur de mode Dries van Noten plongent dans l’univers créa­tif et sen­suel du sage architecte.

Ses oeuvres et pro­jets de concep­tions sou­lignent la nature timide de telles ambi­tions. Tout cela est pai­sible mais ne remet en rien en cause le dépla­ce­ment du pay­sage que tout créa­teur peut ambi­tion­ner.

Bru­nier et ses audaces sont bien loin.

jean-paul gavard-perret

Erik Dhont, Land­scape Archi­tects : Works 1999–2020, Hatje Cantze, Ber­lin, Fran­çais ou Anglais, 2021, 240 p. — 44,00 €.