Mark Miller, Minuit ! New York

Une intrigue retorse à souhait

Via les réseaux sociaux, quelqu’un har­cèle Lor­raine. Il connaît bien sa vie, la menace de la tuer comme il a tué son père il y a vingt-huit ans.

Un pro­logue relate l’arrivée de Lor­raine dans l’appartement où git Léo, l’amour de sa vie. Puis, le récit se déporte six mois plus tôt, quand Lor­raine Demar­san, trente-cinq ans, s’apprête à quit­ter Paris pour prendre la direc­tion de la nou­velle agence de com­mu­ni­ca­tion pour la société crée par son père avec deux asso­ciés qu’elle appelle Les Paul.

À new York, elle veut empor­ter les enchères pour La Sen­ti­nelle, du peintre américano-polonais Vic­tor Czar­to­ryski, le tableau pré­féré de son père. Dans le même temps, Leo van Mee­ge­ren quitte Rickers Island, la pri­son où il vient de pas­ser trois ans. C’est un faus­saire capable de repro­duire des Pis­sarro, Renoir, Van Gogh… Il retrouve son loft entre­tenu par sa sœur. Cepen­dant, il a été suivi par les sbires de Royce Par­tridge à qui il avait vendu un faux Modi­gliani pour un mil­lion de dol­lars. Après un pas­sage à tabac très mus­clé, on lui donne deux semaines pour rem­bour­ser. Sinon, on lui coupe les doigts…

Léo rend visite à son ami gale­riste qui l’informe de la vente de La Sen­ti­nelle. Ils décident d’y aller même s’ils n’ont pas les moyens d’enchérir. Dans la salle, une âpre bataille oppose Lor­raine à d’autres ache­teurs mais elle finit par l’emporter. Léo est charmé par la jeune femme. En sor­tant, il la voit s’éloigner, sui­vie par un homme enca­goulé. Intri­gué, il emboîte le pas au duo et inter­vient quand Lor­raine se fait agres­ser à coups de poi­gnard. C’est le début d’une suite de ren­contres où vont se mul­ti­plier les dangers…

Si l’univers pic­tu­ral est au cœur du récit, l’intrigue se construit autour des menaces qui pèsent sur les deux prin­ci­paux per­son­nages et sur les liens sin­gu­liers qu’ils vont nouer.

La Sen­ti­nelle est une des pièces maî­tresses qui struc­ture l’histoire. Ce tableau avait déjà séduit, dans des condi­tions par­ti­cu­lières, le père de Lor­raine, un engoue­ment qu’il a trans­mis à son entou­rage. Aussi la réap­pa­ri­tion de cette œuvre, sa mise en vente est un enjeu pour ceux qui l’apprécient.

Outre Lor­raine et Léo, ce récit met en scène une gale­rie de per­son­nages bien typés, depuis les fami­liers de l’héroïne, les rela­tions peu com­munes du peintre jusqu’aux indi­vi­dus inter­lopes qu’ils sont ame­nés à croi­ser.

Après une pré­sen­ta­tion du cadre où vont évo­luer les pro­ta­go­nistes, le récit monte en ten­sion. Des consé­quences d’événements anciens viennent inter­fé­rer avec le dérou­le­ment des par­cours jusqu’à un dénoue­ment fort bien amené et troublant.

Dans ce roman, le pre­mier de l’auteur, celui-ci met en œuvre nombre de sen­ti­ments, retrans­crit nombre d’émotions et pro­pose des séquences périlleuses, ten­dues avec, tou­te­fois, des plages dro­la­tiques. Cet humour trans­pa­raît sur­tout dans des échanges entre pro­ta­go­nistes.

Le décor n’est pas celui de bidon­villes mais de quar­tiers luxueux tant à Paris qu’à New York. Les autres lieux, à l’exception de la pri­son fré­quen­tée par Léo, sont à l’avenant.

L’éditeur relate la façon peu conven­tion­nelle dont il est entré en pos­ses­sion de ce tapus­crit, rapi­de­ment séduit par l’intérêt de ce texte qui com­bine de belle manière une intrigue forte avec des réflexions sur la vie, l’amour, les regrets et la haine.

Un auteur qui sou­haite res­ter dis­cret sous son pseu­do­nyme mais qui donne un roman pas­sion­nant, riche en émo­tions, en ten­sion dans un cadre attractif.

serge per­raud

Mark Mil­ler, Minuit ! New York, XO édi­tions, juin 2021, 424 p. – 19,90 €.