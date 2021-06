Svan Jacobsen, Like Birds

Un chant à la vie

Lacs, dunes et autres lieux de vacances deviennent des espaces de mémoire col­lec­tive.

Les pay­sages où évo­luent sur­tout de belles insou­ciantes offrent des ins­tan­ta­nés de la jeu­nesse libre avec sa beauté, son chaos et par­fois ses silences.

Like Birds fait revivre une période légère de la conscience de soi dans un été plein d’aventures.

Dans leur immé­dia­teté, une dimen­sion intem­po­relle se déve­loppe dans ces pho­to­gra­phies où les corps se montrent, sautent, courent, grimpent clô­tures et divers obstacles.

Chacun exhibe sa vita­lité et une joie rafraî­chis­sante dans une époque de claus­tra­tion et en manque d’ivresse.

Existe donc un chant à la vie sur planche à rou­lettes ou ailleurs.

Néan­moins, sous la nar­ra­tion enjouée trans­pa­raissent des couches plus enfouies du sub­cons­cient et de ses mystères.

jean-paul gavard-perret

Svan Jacob­sen, Like Birds, Hatje Cantze, Berlin,208 p. — 24,00 €.