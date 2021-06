Quand le mal se lie au mal

Luchino Vis­conti en 1954 a rendu célèbre cette logique nou­velle tout en modi­fiant son sens. Dans ce superbe film, il trans­forme l’héroïne en “simple” vic­time d’un amant ignoble. Mais, chez Boito, la lutte entre La Prin­cesse Livia et son amant est plus égale.

Les dia­bo­liques sont entraî­nés vers la des­truc­tion de l’autre et d’eux-mêmes avec cynisme.

L’optique de Boito est donc plus puis­sante que celle de Vis­conti qui annexe l’héroïne à son propre ima­gi­naire. Mais chez le roman­cier la conden­sa­tion est extrême et en quelque sorte éga­li­taire.

L’histoire est autant d’amour que de tra­hi­son et de ven­geance auprès d’un amant lieu­te­nant veule et lâche.

Sous forme d’un extrait du jour­nal intime de la com­tesse Livia, celle-ci appa­raît comme une fleur véné­neuse de son lieu tenant : à savoir Venise.

Elle règne sur la cité des Doges et met le monde à sa botte par son pou­voir sur les hommes et les femmes.

Mais cette prin­cesse se laisse ber­ner par son bel­lâtre même si d’emblée elle sait à qui elle a à faire : “Il n’aimait pas les duels, et même, deux petits offi­ciers me racon­tèrent un soir que, plu­tôt que de se battre, il avait avalé à maintes reprises les plus atroces insultes”.

Reste qu’elle est sai­sie voire sidé­rée et fas­ci­née par sa per­ver­sité comme par sa beauté.

D’où ce jeu de miroirs entre deux Nar­cisse. Exit l’histoire d’amour tra­di­tion­nelle : le mal se lie au mal dans un duel infer­nal égoïste et cruel. Aux pas­sions sombres répondent des élans sen­suels là où, sur la lagune, les gon­doles noc­turnes semblent ryth­mer le par­cours d’une tra­ver­sée de l’Achéron.

L’héroïne, déjà allon­gée dans l’une d’elles comme dans un cer­cueil, se laisse aller aux volup­tueux caprices de son ima­gi­na­tion sur laquelle Boito rebon­dit superbement.

jean-paul gavard-perret

Camillo Boito, Senso, édi­tions Sillage, 2008, trad. ita­lien, Monique Bac­celli, 68 p. –7,50 €.