Simona Nobili, Seule

L’angoisse de quit­ter son environnement

Simona Nobili est une actrice et pho­to­graphe de Rome. Elle a tra­vaillé dans le cinéma (Marco Bel­loc­chio et Giu­seppe Tor­na­tore), la télé­vi­sion et le théâtre ita­liens.

Elle a été de plus en plus atti­rée par la pho­to­gra­phie et elle uti­lise à la fois la tech­nique numé­rique et analogique.

Sa série “Seule” est consti­tuée d’autoportraits et d’images le plus sou­vent d’intérieurs qui deviennent un mono­logue inté­rieur non sans écho avec la période de confi­ne­ment. L’isolement social a donné lieu chez la créa­trice à un état par­ti­cu­lier de peur et à la recherche de la sécu­rité et de l’isolement au sein de sa mai­son.

Elle y a vécu ainsi dans l’angoisse de quit­ter son environnement.

Mais elle a décou­vert en ce face-à-face avec elle-même de nou­velles émo­tions qu’elle a dû gérer.

Les pen­sées deviennent suf­fo­cantes et, écrit-elle, “nous cher­chons de nou­veaux che­mins inté­rieurs pour évi­ter de suc­com­ber, de nou­velles direc­tions, tan­dis que le temps passe lentement.”

D’où ces images de guet­teuse, un œil sur l’extérieur. Une figure fémi­nine appa­raît mal­gré tout, lumi­neuse dans la pénombre.

Dehors, la nature devient mys­té­rieuse presque incom­pré­hen­sible. Et seul le lit devient havre de paix.

Mais d’une cer­taine manière la pho­to­gra­phie aussi.

Elle oblige à se lever.

jean-paul gavard-perret