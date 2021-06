Là où les chiens rôdent

Artiste de l’intensité, Richard Texier avance pour brû­ler tous ses masques. Et il l’accomplit en sor­tant du fond de la nuque et des contre­forts du cœur non seule­ment des images qui glissent dans un souffle de vie mais une sorte d’aveu en sept temps : “Noir d’ivoire / Vio­let car­di­nal / Indigo / Vert cinabre / Ocre jaune / Rouge ver­millon / Blanc d’argent” .

Bref, par des ter­ri­toires colo­rés qui res­semblent – par exemple – au Quar­tet de John Col­trane qui tor­ré­fie les nerfs et porte à l’impossible par un feu nourri des notes.

Ici, il ne s’agit pas seule­ment d’atteindre la note bleu du jazz­man mais un autre bleu : pre­mier, pur et fauve qui est « à jamais le bleu ciel » et que cares­saient Nova­lis puis Bataille. Dans un tel rêve stel­laire, le monde lui-même est habité.

Et Richard Texier — pour qui le réel demeure insuf­fi­sant — reste le semeur d’utopie à la recherche de l’étoile d’un ber­ger inconnu dans l’effondrement de la nuit.

Il nous rap­proche des val­lées de Nep­tune et de Jupi­ter. Existe un chau­dron cos­mique qui nous dépasse et fait le joint entre ce qui se passe au cœur du binaire comme dans l’imaginaire. Sou­dain, la seule ques­tion qui reste est la richesse de ses formes où, comme sous une sourde man­sarde, s’agitent des êtres en sca­breuse unité.

Et ce, là où les lois de Sade lui-même comme des mythes pre­miers ont par­tout droit de cité.

Et si la terre n’est que désordre, les petits bon­heurs ne viennent plus de la nature mais de la pein­ture qui détourne d’un cer­tain désastre. Certes, la paix est rare­ment au rendez-vous là où les chiens rôdent. Mais le créa­teur qui a connu bien des galères retrouve l’enfant qui som­meille encore dans chaque pli de sa peau vieillis­sante.

Chaque his­toire devient ici un bout de bouc. Artiste com­pris. Avec son goût de pas encore, de désac­cords et de déjà tout.

jean-paul gavard-perret

Richard Texier, Codex, Gal­li­mard, Hors série Lit­té­ra­ture, 17 juin 2021, 248 p.