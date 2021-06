La bête n’est pas noire

Il existe sou­vent chez les écri­vains romains une pro­pen­sion au dépas­se­ment humain au sein des marges. Lodoli est de ceux-là : « Mes pauvres vaga­bondent soli­taires dans Rome, à la recherche de quelque chose de plus grand qu’eux : au bout du compte, il ne s’agit pro­ba­ble­ment qu’un peu d’amour, parce que l’amour efface les étroites limites de l’existence. » écrit-il.

Et Les Prières qui réunit trois romans inédits en fran­çais (Le Fleuve, Pao­lina, Pro­vi­seur) l’illustre.

Cela ferait d’excellents films pour Jim Jar­musch. Dans Le Fleuve, un héros erre la nuit à la recherche de l’homme qui a sauvé son fils de la noyade. Dans Pao­lina, une héroïne de quinze ans che­mine seule dans la ville à la recherche des trois hommes avec qui elle a fait l’amour. Elle a jusqu’au soir pour savoir si elle gar­dera ou non l’enfant qu’elle porte. Dans le der­nier roman, dans un triste lycée de ban­lieue, un pro­vi­seur, qui s’est rêvé écri­vain, se retranche dans son bureau avec deux otages et son fusil de chasse.

En cette tri­lo­gie romaine cha­cun prie — plus ou moins et à sa façon — afin de se tirer de l’impasse de sa “misère” qui le pro­tège et le sauve. Seul compte le che­mi­ne­ment tant le but est incer­tain entre car­to­man­ciennes, musi­cien punk, escri­meur, orphe­lin afri­cain, pros­ti­tuées et divers types d’amours.

La bête n’est pas noire. L’âme pas lumière. Ne reste que des situa­tions qu’il convient d’affronter dans l’intime et avec ima­gi­na­tion pour ne pas cou­per le corps de l’activation de son esprit car c’est tout ce qui reste.

jean-paul gavard-perret

Marco Lodoli, Les Prières, tra­duit de l’italien par Louise Bou­don­nat, P.O.L, 2021., 332 p. — 25,00 €.