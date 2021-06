Gabrielle Jarzynski, Le mal du bleu

En écho à Echo et autres nymphes

Celle qui s’est réveillée un matin “trans­per­cée de bleu” en pro­fite pour faire le point sur sa situa­tion exis­ten­tielle.

Cela passe par l’état d’une de ses molaires ou d’un de ses orteils, sa peur des abeilles et de cer­tains horizons.

Mais tout n’est pas dou­leur, et la nar­ra­trice se livre à cer­taines occu­pa­tions que jadis la morale inter­di­sait de pra­ti­quer et de racon­ter. Et ce, même si l’auteure fait bien l’un et l’autre.

D’où un voyage ou une dérive sen­ti­men­tale où le halo men­tal fait place à des vaca­tions plus incar­nées où se cherchent “un hublot de vie aigue-marine, une baie iden­ti­fiable” lorsque des biches chuchotent.

Si bien que les pha­raons et sur­tout leur bleu créent une migra­tion qui ramène l’auteure à des émois pre­miers géné­ra­le­ment trop pas­sés sous silence.

Le tout sous l’égide de femmes qui, à la crise de nerfs, pré­fèrent des nuits d’orage pour peu qu’elles échappent autant à l’ire des chiens qu’à la garde des Egyptiens.

Existe là un moyen de construire et de dire la vie de femme en écho à Echo et autres nymphes. Le tout dans une poé­sie cam­phrée et sous le bleu qui sert à sou­li­gner les yeux.

Col­lages et écri­ture, de reprises en reprises, créent des accords d’elles dont Gabrielle Jar­zynski garde le secret et le rêve dans une sorte d’atavique anar­chie pour femmes aux yeux turquoises.

jean-paul gavard-perret

Gabrielle Jar­zynski, Le mal du bleu, illus­tra­tion de Smith Smith, éditions Douro, coll. Bleu-Turquin, 2021.