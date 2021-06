Gianni Berengo Gardin, exposition

Ombres pas­sa­gères

Gianni Berengo Gar­din est un pho­to­graphe ita­lien qui a tra­vaillé entre autres pour Le Figaro et Time Maga­zine. Consi­déré comme un héri­tier artis­tique d’Henri Cartier-Bresson, comme lui il a long­temps tra­vaillé avec le Leica télé­mè­trique.

Son tra­vail a été publié dans plus de 200 livres pho­to­gra­phiques et exposé dans les gale­ries et musées les plus pres­ti­gieux du monde, dont le Museum of Modern Art de New York.

Dès 1991, une grande rétros­pec­tive de ses tra­vaux a été orga­ni­sée par le musée de l’Élysée à Lau­sanne et, en 1994 et ses pho­to­gra­phies ont été uti­li­sées dans l’exposition consa­crée à l’art ita­lien au musée Gug­gen­heim de New York. À Arles, durant les ren­contres inter­na­tio­nales de la pho­to­gra­phie, il a reçu le prix Oskar-Barnack.

L’octo­gé­naire pos­sède des archives per­son­nelles de plus d’un mil­lion de pho­tos où tout un monde plus ou moins mys­té­rieux s’agite. Il pos­sède une manière carac­té­ris­tique de pho­to­gra­phier l’architecture, le pay­sage comme la vie quo­ti­dienne. Ses pho­to­gra­phies entre autres publi­ci­taires uti­li­sées au cours des cin­quante der­nières années pro­viennent de ses archives.

Proc­ter & Gamble et Oli­vetti ont uti­lisé sou­vent ses images et son ami­tié avec l’architecte Carlo Scarpa lui a per­mis de docu­men­ter plu­sieurs œuvres de ce der­nier comme la tombe Brion près de Trévise.

Ses images — dans son ima­gi­na­tion — ne sont que des ombres pas­sa­gères. Mais d’une cer­taine manière, le pho­to­graphe s’est voulu abs­trac­teur de quin­tes­sence en quit­tant la simple figu­ra­tion afin de pri­vi­lé­gier une sorte de fonte par­fois pré­cise, par­fois vacillante.

L’image ne fonc­tionne plus comme un piège à regard : elle l’ouvre.

jean-paul gavard-perret

Gianni Berengo Gar­din, Peter Fet­ter­man Gal­lery, Santa Monica, du 8 juin au 7 août 2021