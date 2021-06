Sophie Favre, Sculptures (exposition)

Présences étranges et fantomatiques

Etres ou ani­maux plus ou moins étranges peuplent l’univers plas­tiques de Sophie Favre. Des sou­ris sur une nef des fous embarquent pour un voyage incer­tain, une femme reste indif­fé­rente au charme que déploie un homme qui, tel un cha­land, invite les pas­santes.

Tout un petit monde aussi fami­lier qu’inconnu sidère entre humour et tendresse.

Les pré­sences sont étranges et fan­to­ma­tiques. Et les spec­ta­teurs fas­ci­nés s’y aban­donnent comme sou­mis au plai­sir de la fixité d’une vague apai­sante. Sophie Favre opte donc pour une esthé­tique inat­ten­due : celle de la joie, de la légè­reté qui n’ont rien de béates.

Et la naï­veté affi­chée est par elle-même une iro­ni­sa­tion intrin­sèque à tout ce que l’artiste invente

Il ne s’agit pas pour la plas­ti­cienne d’offrir une beauté déco­ra­tive. Son tra­vail n’est pas seule­ment for­mel. La forme chez elle ren­voie à un contenu cri­tique. L’esthétique ren­voie à une concep­tua­li­sa­tion du quo­ti­dien.

A défaut de chan­ger la vie, l’artiste la chante en pro­po­sant des fables appa­rem­ment simples et ano­dines qui modi­fient pour­tant les choses. Elles repré­sentent divers moyens d’arrondir bien des angles sans les biffer.

Se conjure une cer­taine angoisse par un uni­vers décalé et poétique.

jean-paul gavard-perret

Sophie Favre, Sculp­tures, Gale­rie Picot-Le Roy, Mor­gat, du 4 juillet au 27 août 2021.