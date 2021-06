Maria Grazia Granati, In — Outside

Affir­ma­tion de l’identité féminine

Depuis l’inclusion de la boxe fémi­nine aux Jeux Olym­piques à Londres en 2012 et jusqu’en 2017, Maria Gra­zia Gra­nati a suivi l’entraînement de l’équipe natio­nale fémi­nine ita­lienne et des filles qui espé­raient être sélectionnées.

Rencon­trant ces jeunes femmes sur leurs sites de com­pé­ti­tion ou d’entrainement, la pho­to­graphe a su gagner leur confiance. Les shoo­tings ont été effec­tués loin des pro­jec­teurs et des bruits du ring, avant ou après leurs matchs, dans des lieux iso­lés où elles se pré­sen­taient sans pose , là où le silence n’était cassé que par leur souffle.

Après la vic­toire ou la défaite, les prises explorent la force et la vul­né­ra­bi­lité de ces femmes, qui tentent de défendre leurs espaces phy­siques et intimes en cher­chant dans leur corps – et en dehors du ring – une nou­velle image et un nou­velle identité.

Basée à Roma, Marie Gra­zia Gra­nati explore des envi­ron­ne­ments où le corps de la femme est un sujet imprévu. Elle se concentre sur l’affirmation de l’identité fémi­nine en réa­li­sant des por­traits qui deviennent le “verbe” de ses nar­ra­tions visuelles.

jean-paul gavard-perret